Abba ‘se vend mieux qu’Ed Sheeran’ alors que Voyage s’avère un énorme succès

Abba a fait un retour explosif dans les charts après avoir été absent pendant 40 ans (Photo: .)

UNEbba domine le palmarès des albums car leur nouvelle offre, Voyage, est devenue l’album le plus vendu au Royaume-Uni en quatre ans.

Les icônes de la pop suédoise ont battu des records en vendant 181 712 exemplaires de l’album en seulement six jours, selon le Daily Mail.

Et ils surpassent même le nouvel album du poids lourd des charts Ed Sheeran = (Egals).

Ed semblait prêt à détenir le titre de l’album le plus vendu de 2021, car sa dernière offre s’est vendue à 139 000 exemplaires en sept jours, mais les sommets des charts Dancing Queen ont complètement éclipsé ces chiffres, prouvant qu’ils sont aussi populaires que jamais avec le publique britannique.

La semaine dernière, Abba avait déjà décroché le titre de sortie physique la plus vendue et les plus grosses ventes pures de la première semaine (physique et numérique) de 2021, avec la couronne de l’album le plus vendu de l’année simplement la cerise sur le gâteau d’un 50 scintillant. -année de carrière.

Le retour d’Abba a choqué et ravi les fans de musique du monde entier, et la semaine dernière, l’Official Charts Company a indiqué que le groupe semblait prêt à réaliser son 10e album numéro un au Royaume-Uni.

Non seulement Abba a franchi cette étape incroyable, mais Voyage surpasse actuellement tous les autres albums du Top 40 britannique combiné – un exploit incroyable, même pour un groupe aussi mondialement connu qu’eux.

Ed Sheeran a perdu le titre de record le plus vendu de l’année (Photo: .)

Voyage est le premier album de musique originale du groupe en 40 ans, avec l’album Gold d’Abba, sorti en 2008 pour coïncider avec la sortie du film Mamma Mia, composé des plus grands succès du groupe.

Cela signifie que les fans attendent depuis des décennies le retour de leur groupe préféré, mais malgré toute l’excitation, les critiques de l’album sont mitigées.

Le nouvel album d’Abba précède la résidence du groupe à Londres pour un nouveau spectacle tout à fait unique (Photo: PA)

Voyage précède la résidence révolutionnaire d’Abba à Londres dans un lieu spécialement conçu à cet effet, l’Abba Arena.

Plus : Divertissement



Au lieu d’Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, Benny Andersson, 74 ans, et Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, se produisant en personne, les stars ont été transformées en avatars numériques, qui se produiront aux côtés d’un groupe de 10 musiciens.

Abba Voyage débutera en mai 2022, les billets étant vendus jusqu’en décembre.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Spice Girl Mel B appelle la star de la WWE Sami Zayn un « p *** y » alors qu’elle rencontre Sasha Banks et plus au spectacle de Manchester



PLUS : Jake Gyllenhaal « en pourparlers » pour le remake de l’emblématique Road House de Patrick Swayze

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();