ABBA Smash Records avec plus de 200 000 ventes au Royaume-Uni pour l’album « Voyage »

ABBA ont atteint aujourd’hui la première place du classement des albums britanniques (12) avec Voyage, devenant l’album le plus vendu sur le marché en 2021.

Le premier album en 40 ans par les superstars suédoises a livré un total spectaculaire de 204 000 ventes de charts au cours de ses sept premiers jours de sortie, se terminant hier soir à minuit. Ce n’est pas seulement le meilleur de l’année au Royaume-Uni, mais le plus haut décompte d’ouverture depuis Divide d’Ed Sheeran il y a quatre ans.

Entre autres réalisations, l’Official Charts Company rapporte que le chiffre de la première semaine d’ABBA est le plus important pour un groupe depuis Midnight Memories de One Direction il y a huit ans, en novembre 2013. ABBA n’est devenu que le quatrième acte au cours de la dernière décennie à dépasser les 200 000 ventes de charts au Royaume-Uni. en semaine de sortie. Les autres artistes de ce groupe exalté sont Adele avec 25, en novembre 2015 et Sheeran avec le Divide susmentionné, en mars 2017.

« Nous sommes si heureux que nos fans semblent avoir apprécié notre nouvel album autant que nous avons aimé le faire! », A déclaré ABBA à l’OCC. « Nous sommes absolument ravis d’avoir à nouveau un album au sommet des charts ! »

Peut-être encore plus remarquable, 90% des ventes de Voyage ont été réalisées en copies physiques, dont 29 900 en vinyle. Cela en fait la sortie vinyle la plus vendue du siècle, bien devant le total d’ouverture de 24 500 pour le Tranquility Base Hotel & Casino d’Arctic Monkeys en 2018.

Il s’agit également de la 58e semaine d’ABBA au n ° 1 du classement des albums britanniques, un total dépassé seulement par Les Beatles et Elvis Presley. Seuls sept autres groupes ont amassé plus d’albums britanniques en tête des charts : The Beatles, Presley, les pierres qui roulent, Robbie Williams, Madone, Bruce Springsteen, et David Bowie.

ABBA a d’abord dominé les meilleures ventes d’albums au Royaume-Uni en mai 1976 avec son set Greatest Hits, et plus récemment avec une autre compilation, Gold, lorsqu’elle est revenue au sommet en août 2008.

