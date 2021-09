ABBA sortira l’album de réunion ‘Voyage’ et son premier concert hologramme

Il y a une semaine, ABBA a annoncé la sortie tant attendue d’un suivi de son dernier album studio, The Visitors de 1981. Maintenant, le groupe de quatre musiciens – qui est arrivé sur scène avec Ring Ring il y a près de cinq décennies – a officiellement détaillé des plans pour ce prochain album ainsi qu’un concert d’hologramme l’année prochaine.

ABBA et Universal Music Group ont dévoilé le nouvel album – intitulé Voyage et dont la sortie est prévue le vendredi 5 novembre – et le concert numérique (qui débutera en mai prochain) via une sortie officielle aujourd’hui. À partir du neuvième album studio du groupe intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, ABBA a sorti deux des 10 morceaux de l’œuvre, « I Still Have Faith in You » et « Don’t Shut Me Down ».

Les co-fondateurs d’ABBA Benny Andersson et Björn Ulvaeus – qui ont fait la une des journaux ces derniers mois et années en tant que président de la CISAC – ont écrit les 10 chansons de Voyage, et selon le communiqué d’Universal Music, les membres du groupe ont enregistré ces morceaux “ensemble à Le studio Riksmixningsverket de Benny à Stockholm. Même avec la période décidément longue depuis les dernières sessions d’enregistrement d’ABBA, Andersson a déclaré qu’il avait l’impression que « pas de temps ne s’était écoulé », tandis qu’Ulvaeus a souligné qu’il était « fier » de l’album.

De plus, malgré leur rupture il y a environ quatre décennies et leurs nombreux commentaires publics (parfois contradictoires) concernant la possibilité d’une réunion, les artistes vétérans ont également mis en « des semaines et des mois de techniques de capture de mouvement et de performance » pour créer des « versions numériques ». d’eux-mêmes, travaillant avec “une équipe de 850 personnes d’Industrial Light & Magic”.

Guerres des étoiles le créateur George Lucas a fondé ce dernier – maintenant une filiale de Disney – en 1975, et ces versions numériques d’ABBA (vers 1979, c’est-à-dire) « se produiront » aux côtés « d’un groupe de 10 musiciens en direct » lors d’une série de concerts baptisée ABBA Voyage. Peut-être en raison des réactions mitigées des fans aux concerts précédents mettant en vedette des représentations d’artistes générées par ordinateur, le mot «hologramme» est manifestement absent de la sortie.

Quoi qu’il en soit, ABBA Voyage devrait débuter «dans une arène spécialement conçue» dans le parc olympique Queen Elizabeth de Londres le vendredi 27 mai 2022. Les billets pour le spectacle seront disponibles à l’achat ce dimanche 5 septembre prochain, pour ceux qui précommandent Voyage, la vente générale commençant le mardi 7 septembre.

ABBA a également lancé une vidéo de quatre minutes expliquant le processus créatif derrière Voyage (qui a commencé comme un mini-projet de deux chansons) et les nuances de la série de performances numériques du groupe d’un demi-siècle, en plus d’un livestream d’une heure sur l’album et le concert hologramme. Toutes sortes de «superfans» sont apparus dans ce livestream – qui a coïncidé avec des événements en personne dans plusieurs villes – et Ulvaeus et Andersson ont indiqué que le concert comprendra 22 chansons et durera environ 90 minutes.