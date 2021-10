ABBA a prévisualisé un extrait d’un nouveau morceau inédit appelé « Just A Notion », sur leur chaîne officielle TikTok qui arrivera ce vendredi (22 octobre).

À la manière typique d’ABBA, la chanson est un ver d’oreille instantané, destiné à rester dans votre tête jusqu’à sa sortie officielle.

« Just A Notion » est un favori des fans depuis un certain temps, car la chanson a été écrite à l’origine en 1978 pour figurer sur la chanson du groupe. Voulez-vous album, mais a finalement été abandonné et n’a jamais été officiellement publié. Le single devrait être inclus dans le nouvel album très attendu du groupe, Voyage.

Le mois dernier, ABBA a annoncé son retour officiel pour la première fois en 40 ans, avec deux nouvelles chansons, un nouvel album avec Voyage et, en 2022, un concert numérique révolutionnaire spectaculaire.

Le premier single de l’album, « I Still Have Faith In You », contient un clip réalisé par Shynola. La piste est une pièce atmosphérique au tempo lent qui se construit de manière spectaculaire avec des refrains harmonisés et un accompagnement de guitare rock. « Don’t Shut Me Down » commence également lentement, mais accélère rapidement le rythme avec un rythme contagieux. Les deux morceaux ont des voix puissantes et des paroles intelligentes qui ont caractérisé le recueil de chansons du groupe au cours de leurs premières années ensemble.

Le titre de l’album reflète l’expérience live à venir, ABBA Voyage, qui ouvrira ses portes le 27 mai 2022, à l’ABBA Arena spécialement construite à cet effet. L’arène ultramoderne d’une capacité de 3 000 places sera située au Queen Elizabeth Olympic Park à Londres.

« Cela fait un moment que nous n’avons pas fait de musique ensemble », ont déclaré les quatre membres d’ABBA lors de l’annonce. « Presque 40 ans, en fait. Nous avons fait une pause au printemps 1982 et maintenant nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin. Ils disent qu’il est téméraire d’attendre plus de 40 ans entre les albums, nous avons donc enregistré un suivi de Les visiteurs.

« À vrai dire, la principale inspiration pour enregistrer à nouveau vient de notre implication dans la création du concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous puissiez rêver. Nous allons pouvoir nous asseoir dans un public et nous regarder nous-mêmes interpréter nos chansons sur une scène dans une arène construite sur mesure à Londres au printemps prochain. Bizarre et merveilleux!”

Précommandez « Just A Notion ».