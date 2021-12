ABBA Tribute Band fait face à une poursuite de plusieurs millions de dollars pour contrefaçon de marque déposée

Les membres d’ABBA dans l’équipement de capture de mouvement, qui a été utilisé pour créer les hologrammes pour ABBA Voyage. Crédit photo : Baillie Walsh

Polar Music International, dont le siège est à Stockholm, qui détient un certain nombre de marques de commerce et de services ABBA, poursuit officiellement un groupe hommage basé au Royaume-Uni appelé ABBA Mania pour « contrefaçon et contrefaçon de marque, dilution, concurrence déloyale et cybersquattage ».

Polar Music, qui dit superviser les sorties musicales, la promotion de la tournée et la propriété intellectuelle d’ABBA « depuis la fondation du groupe », a récemment déposé la plainte choquante devant un tribunal fédéral de New York. S’étendant sur 24 pages, la plainte détaillée répertorie comme défenderesses les sociétés britanniques Handshake et TAL Entertainment ainsi que des individus (également situés au Royaume-Uni) nommés James Stuart Littlewood et Todd Littlewood.

Après avoir noté qu’il possédait toutes sortes de marques ABBA, couvrant tout, des « services de divertissement musical par un groupe vocal et instrumental » de base à la « verre à boissons en porcelaine et en terre cuite », le procès vise l’histoire présumée des défendeurs de acte de « marchandage sur la bonne volonté et le cachet du célèbre ».

ABBA Mania et les autres défendeurs, selon le demandeur, « incluent le terme[s] « officiel » et « original » dans bon nombre de leurs supports marketing, pages de sites Web et comptes de médias sociaux, ce qui donne aux consommateurs l’impression qu’il existe une sorte d’association, d’affiliation ou de parrainage entre eux et ABBA proprement dit.

Il est également allégué que les défendeurs du groupe hommage ABBA « ciblent » les fans du groupe derrière « Dancing Queen », en plus d’utiliser prétendument « une contrefaçon » de marque « pour commercer illégalement et bénéficier de la reconnaissance et de la bonne volonté de » la propriété intellectuelle ABBA de Polar Music. .

Conduisant le point, le demandeur maintient que le nom d’ABBA Mania (et l’adresse Web associée) « est de mauvaise foi et est intentionnellement frauduleux, malveillant, volontaire et aveugle ». La société à l’origine des publications, des marques et des efforts promotionnels d’ABBA a déclaré avoir envoyé à ABBA Mania deux lettres de cessation et d’abstention – l’une en juin, l’autre en octobre – « dans le but de résoudre ce différend à l’amiable ».

Dans le cadre de cette proposition de résolution à l’amiable, le demandeur a déclaré que les défendeurs « pouvaient correctement utiliser l’expression » ABBA Tribute « de manière non déroutante pour décrire leur acte d’hommage tant que le nom réel de l’acte d’hommage n’incluait pas le mot ABBA. »

Inutile de dire que, compte tenu de la confrontation actuelle dans la salle d’audience, le groupe de couverture « a refusé de se conformer et de cesser d’utiliser le nom », selon le procès, qui appelle à une réparation comprenant « 2 000 000 $ par marque contrefaite par type de produits ou de services vendus, offerts pour vente ou distribué.

ABBA Mania – qui a été créée en 1999, par les supérieurs, et a réservé un grand nombre de représentations en 2022 – a discrètement ajouté à la page d’accueil de son site Web une bannière indiquant : « ABBA MANIA IS [IN] AUCUNE FAÇON ASSOCIÉE, AFFILIÉE OU APPROUVÉE PAR POLAR MUSIC OU ABBA.

Mais il ne semble pas que cette clarification en majuscules satisfasse Polar Music, basée sur le costume de plusieurs millions de dollars, et il vaudra la peine de suivre l’affaire pour aller de l’avant. En passant, un groupe appelé « Pearl Jamm Tribute » s’est rebaptisé « Legal Jam » vers le début de 2021 après avoir fait face à des menaces juridiques de Pearl Jam.

Bien sûr, la plainte contre ABBA Mania arrive juste un mois après la sortie du neuvième album studio d’ABBA, Voyage, et environ six mois avant qu’ABBA ne devrait lancer la série de concerts numériques homonyme du projet..

En capitalisant sur les considérations de planification et de dépenses relativement minimes associées à l’organisation de concerts pour les hologrammes par opposition aux humains, Voyage a jusqu’à présent réservé près de 200 spectacles (y compris plusieurs concerts en après-midi et en soirée le même jour) en 2022.