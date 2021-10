Abbey Road Studios annonce les célébrations du 90e anniversaire

Studios d’Abbey Road a annoncé plus de détails sur les célébrations de son 90e anniversaire à venir.

Prévu pour les 11 et 12 novembre, Abbey Road accueillera certaines des plus grandes voix de l’industrie musicale, notamment Island Records, Universal Music Publishing Group, Pitchfork, The Ivors Academy, Spotify, PRS for Music, The MMF, AIM, Sound On Sound et Mix With The Masters dans le cadre d’un événement intitulé Abbey Road Amplify.

Les Studios ouvriront également leurs portes à la prochaine génération d’artistes, d’ingénieurs et de créatifs pour un festival gratuit de deux jours comprenant des masterclasses, des sessions interactives, des ateliers pratiques, des questions-réponses et des performances en direct.

Aux côtés du personnel et de la direction d’Abbey Road, certains des plus grands noms de l’industrie de la musique partageront des informations sur leur carrière à partir de leurs parcours personnels, ainsi que des conseils pour les talents émergents et une gamme de performances en direct et de vitrines. Les participants pourront assister gratuitement en entrant un bulletin de vote et le festival sera également diffusé en direct sur le site Web d’Abbey Road Studios.

Certains des ateliers et conférences les plus passionnants d’Abbey Road Amplify incluent une masterclass de production musicale de Studio Two par Mix With The Masters; Comment se faire entendre et signer par Island Records ; l’écriture de chansons parlante de l’Académie Ivors ; En conversation avec Bryan Johnson de Spotify ; et The Path to Becoming An Engineer d’Abbey Road Production Hub. Les orateurs incluent Steve Mac, Nil Rodgers, Maverick Sabre, Olivia Dean, Gracey, Donae’o, Fiona Bevan, Paul Epworth, Tiffany Calver, Abbie McCarthy, Rachel Chinouriri, Eddie Kramer, Steve Albini, Tony Visconti et Greg Wells, ainsi que les compositeurs Steven Price et James Newton Howard et les ingénieurs d’Abbey Road passés et présents.

Le directeur de la marque et des communications, Mark Robertson, a déclaré : « Alors qu’Abbey Road fête ses 90 ans cette année, nous nous concentrons en grande partie sur l’avenir et sur la création d’opportunités pour inspirer et informer la prochaine génération d’artistes, d’auteurs-compositeurs, de compositeurs et de producteurs. Nous avons eu la chance d’accueillir 90 ans d’innovation musicale et de créativité dans nos murs, alors, avec des amis de l’industrie, nous partageons nos connaissances et notre expérience pour aider à autonomiser les talents émergents au début de leur parcours.

Visitez le site officiel d’Abbey Road Studios pour plus d’informations.