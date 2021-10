Abbie Eaton et Marta Garcia rateront la finale de la W Series · .

Deux pilotes ont été exclus de la compétition dans la finale de la série W d’aujourd’hui sur le Circuit des Amériques.

Marta Garcia manquera la course pour cause de maladie, a confirmé la série. Abbie Eaton ne participera pas non plus à la course de clôture de la saison après avoir subi une fracture de la colonne vertébrale lors de l’épreuve d’ouverture samedi.

Eaton a été montré arrêté en piste avec des dommages de suspension, mais l’incident qui avait conduit à l’échec n’a pas été initialement diffusé. Des images d’amateurs montraient Eaton courant sur les trottoirs au virage 15 et lancée, l’avant de sa voiture se soulevant jusqu’à ce que seules les roues arrière soient en contact avec le sol.

W Series a déclaré dans un communiqué: « Abbie Eaton ne participera pas à la dernière course de la saison d’aujourd’hui après avoir subi une fracture ouverte T4 lors de la course d’hier à COTA. » Une fracture ouverte T4 est dans la colonne vertébrale supérieure.

« Abbie est de bonne humeur à l’hôpital Dell Seton où elle est soignée », poursuit le communiqué. « Tout le monde chez W Series lui souhaite un prompt rétablissement. »

Plus tôt dans la journée, Miki Koyama a abandonné les qualifications en raison d’un problème de suspension. Plusieurs pilotes de Formule 1 ont déclaré que la surface rugueuse et cahoteuse du Circuit of the America mettait leurs voitures à rude épreuve.

Garcia devait prendre le départ de la course d’aujourd’hui depuis la quatrième place sur la grille, 10 places devant Eaton. Leur absence promeut l’une des deux prétendantes au titre, Alice Powell, à la huitième place. Le rival du championnat et leader des points Jamie Chadwick part de la pole position.

Garcia et Eaton sont 12e et 13e au championnat avant la course. Alors qu’Eaton n’a pas été en mesure de se qualifier automatiquement pour une place dans le peloton de l’année prochaine, Garcia avait une chance de prendre la cinquième place dont elle avait besoin pour le faire.

