Abbott lance l’autotest de l’antigène Panbio COVID-19 en Inde pour répondre aux besoins de test à domicile, au travail et dans les cliniques

Abbott a annoncé le lancement du Panbio COVID-19 Antigen Self-Test pour la détection du virus SARS-CoV-2 chez les adultes et les enfants avec ou sans symptômes.

Alignés sur l’avis actuel du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) sur l’auto-utilisation, ces tests seront mis à disposition pour accélérer les tests sur les individus symptomatiques et asymptomatiques et les contacts des cas confirmés de coronavirus.

Le test professionnel Panbio a démontré une sensibilité de 95,7% et une spécificité de 97,6% lorsqu’il est comparé aux tests RT-PCR, indiquant une fiabilité élevée. Abbott est le seul fabricant de diagnostics à fournir des données de performance sur un test antigénique rapide spécifique pour une utilisation sur les enfants de 15 ans et moins, y compris les nourrissons. Panbio a le marquage CE pour une utilisation asymptomatique et une collecte supervisée par écouvillonnage nasal et figure sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Abbott fournira des millions de tests d’antigène rapide Panbio COVID-19 disponibles pour une utilisation personnelle afin d’alléger le fardeau des systèmes de santé en Inde urbaine et rurale. Étant donné que les tests fournissent des informations essentielles à un moment du cycle d’infection où les personnes sont le plus à risque de propager la maladie, ils peuvent être un outil puissant pour ralentir la propagation de l’infection.

« L’Inde a besoin d’une stratégie de réponse COVID-19 claire et à plusieurs volets », a déclaré le professeur Nirmal Kumar Ganguly, ancien directeur général de l’ICMR. « La mise à l’échelle de l’accès à des tests faciles, précis et rapides peut accélérer la préparation du pays et freiner la contagion communautaire. L’autotest à domicile permet aux individus d’exercer la première ligne de protection contre la transmission de maladies. Cela rationalise non seulement le processus d’isolement, de traçage et de suivi, mais aide également les personnes à prendre en charge leur propre santé et améliore la participation des individus volontairement », a-t-il ajouté.

En Inde, Abbott proposera des auto-tests à utiliser à domicile, des tests professionnels assistés sur le lieu de soins et dans les laboratoires, ainsi que des tests sur le lieu de travail pour aider à favoriser un sentiment de normalité lors du retour sur les lieux de travail.

« Les tests antigéniques rapides sont essentiels dans la lutte contre le COVID-19 et Abbott propose une variété d’options de diagnostic à un moment critique de la pandémie », a déclaré Sanjeev Johar, vice-président divisionnaire des activités de diagnostic rapide d’Abbott en Asie-Pacifique. “L’auto-test est un outil éprouvé qui fournit une couche de défense supplémentaire ainsi que des protocoles de santé publique et le déploiement du vaccin”, a-t-il ajouté.

L’autotest Panbio COVID-19 Antigen est facile à utiliser, et les gens peuvent passer le test en utilisant un simple écouvillon nasal (pas l’écouvillon nasopharyngé profond) tout en suivant les instructions d’utilisation sur l’emballage. Pour les enfants de moins de 14 ans, un gardien adulte doit aider à collecter les échantillons nasaux et à effectuer les procédures de test. Le kit contient tout le matériel requis, y compris les écouvillons nasaux, les dispositifs de test et les ampoules de réactifs. Aucune instrumentation supplémentaire n’est requise pour effectuer le test.

Les kits d’autotest sont proposés en packs de un, quatre, 10 et 20 tests. Avec des résultats en 15 minutes, le Panbio COVID-19 Antigen Self-Test permet aux personnes testées positives de s’isoler immédiatement afin de ne pas infecter les autres, plutôt que d’attendre des jours pour obtenir les résultats. Le test doit être utilisé avec l’application mobile NAVICA d’Abbott, disponible sur Google Play et Apple App Store. L’application offre un processus simple et rationalisé d’auto-enregistrement, de lecture automatique des résultats et de rapport facile conformément aux directives de l’ICMR. Les autotests Panbio seront disponibles via les pharmacies de détail et via les plateformes de commerce électronique, ainsi que via les organisations et les institutions.

Abbott propose plusieurs options de tests de diagnostic à usage professionnel en Inde qui fournissent des résultats fiables et instantanés. Abbott propose le dispositif de test rapide Panbio COVID-19 Ag pour un usage professionnel. Cette version du test – qui est scientifiquement identique à l’autotest – peut être administrée par des professionnels de santé sur des adultes et des enfants, avec ou sans symptômes. Comme l’autotest Panbio, le test professionnel offre une option d’écouvillonnage nasal peu invasive pour le prélèvement d’échantillons assisté et supervisé, qui peut aider les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’écouvillonnage nasopharyngé profond. Il donne des résultats en 15 minutes. Depuis août dernier à ce jour, Abbott a expédié 300 millions de tests Panbio COVID-19 Antigen Rapid à usage professionnel dans plus de 100 pays à travers l’Europe, les Amériques, l’Asie et l’Afrique.

Le système ID NOW d’Abbott est également disponible, un test moléculaire au point de service de la taille d’un grille-pain conçu pour fournir des résultats en moins de 15 minutes. ID NOW est largement utilisé dans les aéroports, les services d’urgence, les laboratoires de diagnostic et dans une grande variété d’autres lieux de soins.

