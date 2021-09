Abbott rit nerveusement face à l’attaque de Corbyn contre Starmer “Jeremy a toujours raison !” | Politique | Nouvelles

Jeremy Corbyn a écrit un article critiquant Sir Keir Starmer et l’a accusé de “soutenir les riches et les puissants” en fuyant les idées travaillistes d’imposition élevée des plus riches. La chronique accablante a mis en lumière les fractures au sein du Parti travailliste à la suite de la démission d’Andy McDonald et de la chef adjointe Angela Rayner qui a divisé le parti sur ses commentaires “d’écume” des conservateurs. Diane Abbott a été confrontée aux propos de M. Corbyn lors de son apparition sur Radio 4 et a carrément déclaré “Jeremy a toujours raison” lors d’une défense acharnée de l’ancien leader travailliste.

S’exprimant sur BBC Radio 4, l’animateur Nick Robinson voulait savoir si Jeremy Corbyn avait raison de critiquer Sir Keir dans son article.

Il a demandé à Mme Abbott : « Keir Starmer fait-il partie d’un groupe de personnes qui veulent soutenir les riches et les puissants ?

“Les mots de Jeremy Corbyn dans un article, vous êtes proche de Jeremy, a-t-il raison de dire que la direction travailliste veut maintenant soutenir les riches et les puissants?”

Mme Abbott a ri nerveusement avant de déclarer : « Jeremy a toujours raison, mais sur la question de Keir Starmer, nous devons examiner certains de ces conseillers.

“Il semble maintenant que Peter Mandelson soit maintenant son conseiller.”

Mme Abbott a déclaré qu’il suffit de consulter le dossier de M. Mandelson pour voir «où il se situe» sur des questions particulières.

M. Robinson était également intéressé d’entendre les réflexions de Mme Abbott sur la démission d’Andy McDonald en raison d’un manque de soutien pour sa campagne sur le salaire minimum de 15 £ de l’heure.

M. Robinson a demandé : « Certains des proches collaborateurs de Keir Starmer ont affirmé qu’il s’agissait d’un sabotage délibéré.

“Il est donc assez étrange qu’il ait tant insisté pour qu’Andy McDonald se dispute avec les délégués à la conférence pour seulement 10 £.”

M. Robinson a souligné que l’argument était de pousser pour 10 £ de l’heure au moins dans le but d’obtenir 15 £ si vous pouviez l’obtenir.

Mme Abbott a déclaré que c’était bien d’applaudir les travailleurs clés, mais que ne pas faire campagne pour leur obtenir un meilleur salaire était une erreur.

Elle a ajouté que M. McDonald ne suivrait pas simplement les conseils de la direction pour conserver son emploi, c’est pourquoi il a choisi de démissionner afin de pouvoir être critique.