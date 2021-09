Abby De La Rosa révèle si elle et Nick Cannon ont planifié sa grossesse

Alors que beaucoup ont partagé leurs réflexions sur la famille grandissante de Nick, il a fait taire les shampoings en juillet lors de l’émission de radio Power 106 Los Angeles.

« J’ai ces enfants exprès. Je n’ai pas d’accident ! » a-t-il dit, ajoutant: “Croyez-moi, il y a beaucoup de gens avec qui j’aurais pu tomber enceinte que je ne suis pas tombés. Celles qui sont tombées enceintes sont celles qui étaient censées tomber enceintes.”

Il s’est à nouveau adressé aux critiques un mois plus tard sur The Breakfast Club, partageant: “Je ne me dis pas:” Qui vais-je imprégner ensuite? ” C’est généralement des scénarios… Comme ça, c’est le truc : les gens disent certaines choses en public. Mais quand on regarde vraiment comment une infrastructure familiale est conçue, la femme est celle qui dirige toujours et prend les décisions. “

La star de Wild ‘N Out a poursuivi en expliquant comment ses enfants ont eu un impact énorme sur lui.

“J’ai tellement appris de mes enfants, mec, et c’est tellement incroyable”, a-t-il déclaré. “J’aime vraiment être avec mes enfants et juste cette énergie de jeunesse, j’ai l’impression de revivre à chaque fois … J’ai vécu tellement de choses dans ma vie – vous savez physiquement, mentalement et spirituellement – ​​comme, le meilleur l’endroit que je trouve, c’est le temps que je passe avec mes enfants et leur énergie et pour en obtenir le plus possible à transmettre …. C’est pourquoi je le fais, mec. “