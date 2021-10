Abby Huntsman dit que « The View » a une « culture insupportable » qui récompense les « mauvais comportements »

L’ancienne co-animatrice de « View », Abby Huntsman, s’exprime sur ce qui a conduit à son départ du programme de jour ABC de longue date.

Sur son nouveau podcast « I Wish Somebody Told Me », Huntsman a déclaré que son mandat dans l’émission « un peu stressant » est la « manière politiquement correcte de le dire » et a rappelé que l’un des premiers drapeaux rouges du concert était quand elle était le sujet d’un tabloïd sur la façon dont ABC l’avait envoyée à un « entraîneur de talents » quelques semaines après avoir été co-animatrice, quand elle a été amenée à croire que tous les nouveaux co-animateurs faisaient de même.

« Je savais à ce moment-là quand j’ai vu cet article, qu’il venait de l’intérieur », a déclaré Huntsman jeudi. « Alors ils m’envoient chez un coach de talent et ensuite ils le divulguent à mon sujet… Vous arrêtez de faire confiance aux gens autour de vous et vous vous sentez vraiment isolé. Vous vous sentez vraiment seul. »

Huntsman, qui était co-animatrice de « View » de 2018 à 2020, a partagé une anecdote de sa mère à propos d’un slogan d’autocollant de pare-chocs qu’elle a vu et qui disait: « Il faut de la force pour être gracieux dans des situations cruelles », a déclaré Huntsman, « il m’a tellement rappelé le temps que j’ai passé dans cette émission, combien de fois je m’asseyais là et j’aurais tellement envie de crier. »

« Il m’a fallu la partie la plus forte de moi pour me retenir, la partie la plus forte pour essayer d’être aimable », a déclaré Huntsman à sa co-animatrice de podcast Lauren Leeds.

Abby Huntsman a annoncé qu’elle ne co-animerait plus « The View » aux côtés de Joy Behar. (.)

Huntsman a suggéré que la raison qu’elle a donnée à l’époque pour quitter « The View », qui était d’aider la campagne de gouverneur de son père Jon Huntsman, n’était pas exactement véridique, qualifiant cela de « grande sortie ».

« Je savais que la série ne reflétait pas mes valeurs. Quand je dis cela, je veux dire récompenser les gens pour leur mauvais comportement », a déclaré Huntsman. « Je ne serai jamais quelqu’un qui écrira un livre révélateur, ce n’est tout simplement pas moi, et je ne vais pas mettre de noms sur les choses mais à ce moment-là, il y avait des cadres en charge que j’avais l’impression que nous étions sorte de joueurs dans leur jeu. Et c’était une question d’argent et c’était une question d’audience et de tabloïds. Et pour que cette émission reste chaude, vous deviez simplement tout laisser continuer. «

« Vous verriez les gens agir d’une manière qui n’était pas acceptable autour de vous. Cela faisait vraiment partie de l’environnement toxique qui existait, mais parce que c’était une émission comme » The View « , c’est comme si c’était ce qui se passait. Et nous y allons en ondes critiquant d’autres émissions ou d’autres personnes pour le faire de la mauvaise façon ou pour vous savez, une culture toxique. Et pourtant, je suis assis là comme, je suis au milieu de ça. Vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit », a déclaré Huntsman à Leeds.

« Et si je l’ai signalé, parce que je l’ai fait – je suis allé voir des cadres, je l’ai fait plusieurs fois et j’ai dit, ce n’est pas bien », a poursuivi Huntsman, « Ce n’est pas durable pour moi. Et franchement, je ne le fais pas. pense que c’est durable pour beaucoup de gens qui sont ici et qui doivent le supporter. Et je pense que les choses doivent changer et ils me regarderaient à chaque fois avec un regard complètement vide. J’ai de la chance d’être ici. C’est le spectacle’… Ils ne voulaient pas que ça change.

Huntsman a révélé qu’elle avait accepté l’offre de son père d’aider sa campagne parce qu’elle devait « sauver ma santé mentale », sa « famille » et « moi-même ».

Elle a ensuite partagé les choses qu’elle aimait, comme les entretiens auxquels elle a participé et les amitiés qu’elle a nouées avec ses collègues, mais elle avait « honte » de la culture à laquelle elle appartenait.

« C’était juste une culture insupportable à la fin », a déclaré Huntsman.

Lorsqu’elle a fait part de son intention de partir, ses patrons l’ont exhortée à partir un mois après avoir fait son annonce. Elle leur a plutôt donné « cinq jours ». Et puis, lorsque les tabloïds ont annoncé qu’elle partait en raison d’un environnement de travail toxique, ils ont fait pression sur elle pour qu’elle « corrige cela », mais ont refusé parce que « ce serait mentir ».

« À ce stade, je suis juste- je ne peux pas arriver ici assez vite », a déclaré Huntsman. C’est tellement à l’opposé de la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette affaire, vous savez, pour être juste véridique et réel et honnête et franchement, j’aurais tellement aimé pouvoir dire aux téléspectateurs ce qui se passait, mais je faisais quoi Je pensais que je devais le faire. J’essayais de tirer ma révérence avec grâce, mais je n’allais pas mentir. »

Huntsman a ensuite allégué qu’elle avait reçu un SMS d’un cadre lui demandant si elle avait décidé de « lire le script » pour corriger les tabloïds. « menacé. » Et puis « dix minutes » après le début de l’émission ce jour-là, sa sœur a partagé un article du Daily Mail affirmant qu’ABC « allait me virer de toute façon ».

Un porte-parole de « The View » a déclaré à USA Today : » Vingt-deux femmes incroyables ont siégé au panel et ont travaillé en collaboration avec le groupe de professionnels dévoués de notre équipe. Abby fera toujours partie de » The View « . famille et nous sommes impatients de poursuivre la conversation avec elle lors de sa visite le mois prochain. »