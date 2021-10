Abby Huntsman révèle la vraie raison derrière sa sortie de vue

Près de deux ans après sa sortie du talk-show de jour, Chasseur d’Abby partage son point de vue.

L’ancienne co-animatrice de View, qui s’est assise à la table pendant deux saisons avant son départ en janvier 2020, a confirmé qu’il s’agissait d’un environnement prétendument « toxique » lors de l’émission ABC de longue date qui l’a incitée à partir. Lors du premier épisode d’elle et Lauren Leeds‘podcast, I Wish Somebody Told Me, Huntsman s’est souvenu qu’on lui avait demandé d’aller voir un coach de talent après quelques semaines dans son nouveau concert d’hébergement. Elle a dit qu’on lui avait dit que tous les nouveaux hôtes voyaient un coach de talent, mais finalement, Page Six a rapporté qu’elle en avait vu un.

« Je savais juste à ce moment-là quand j’ai vu cet article qu’il venait de l’intérieur », a-t-elle dit, « alors ils vous envoient chez un coach de talent et ensuite ils le divulguent à votre sujet. »

Alors que la mère de trois enfants a dit qu’elle « voudrait tellement crier » à la table View et dirait au panel « d’arrêter d’agir si insensé » parfois, « Il m’a fallu la partie la plus forte de moi pour me retenir. La partie la plus forte pour essayer et sois aimable. » Cependant, elle a souligné que « se retenir » n’est pas un comportement récompensé. « Vous n’êtes pas tendance sur Twitter », a-t-elle dit, « pour être comme ça. »

En fin de compte, elle a cité rejoindre son père Jon Huntsman Jr.campagne de gouverneur comme la raison pour laquelle elle a donné aux téléspectateurs pourquoi elle partait. C’était vrai, mais pas toute l’histoire.