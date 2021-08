ABC a accidentellement gâché la fin de “Bachelor in Paradise”

Les spoilers de Bachelor Nation ne sont pas exactement une nouveauté, mais ils proviennent généralement de Reality Steve, Reddit et des comptes de fans. Pas, tu sais, les producteurs littéraux d’ABC. Pourtant! Le réseau a accidentellement gâché la fin de Bachelor in Paradise dans la bande-annonce de l’épisode de la semaine prochaine, montrant quelqu’un (dont l’identité a été découverte par des détectives) en train de choisir des bagues de fiançailles. L’homme en question ? C’est une révélation assez importante, alors allez-y et faites ceci:

SPOILERS AVANT ! Ne continuez pas à lire si vous êtes passionné par l’intégrité sans spoiler de Bachelor in Paradise !

Kay, donc l’homme dans la capture d’écran ci-dessous est très clairement Kenny. Un membre de Bach Nation / un détective professionnel a compris cela et a envoyé la preuve au compte de fan populaire @ bachelornation.scoop, notant que la personne qui regarde les bagues porte le collier en chaîne en or de Kenny, sans parler du même tatouage sur la poitrine.

Voici le clip en question au cas où vous voudriez creuser vous-même.

Et dans le cas où vous douteriez encore que Kenny (qui, notez-le, n’est pas réellement arrivé nu dans cette émission) propose à quelqu’un, Reality Steve a déjà révélé des détails sur la fin ! Il a répertorié Kenny comme l’un des trois couples qui se sont fiancés cette saison, écrivant (et cela continue d’être un gros spoil, évidemment!):

“Pour l’instant, je sais que Kenny et Mari se sont fiancés à la fin, tout comme Riley et Maurissa. L’épicerie Joe et Serena ne se sont pas fiancés, mais je suis presque sûr qu’ils sont toujours ensemble. CORRECTION : Joe et Serena sont fiancés. Donc, les 3 couples se sont fiancés à la fin. “

En conclusion : Lol ABC, wyd.

