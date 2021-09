ABC a ignoré Milley grillé par le GOP, CBS vante Cheney à sa défense ⋆ 10z viral

in

Pour la deuxième journée consécutive mercredi, le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley, a été interrogé par les républicains du Congrès (la Chambre cette fois) concernant le retrait d’Afghanistan et sa promesse annoncée à la Chine de les avertir si les États-Unis attaquaient. Mais cela n’intéressait pas le World News Tonight d’ABC car ils ont choisi de ne couvrir que ses commentaires sur les menaces en Afghanistan. Pendant ce temps, CBS Evening News s’est moqué de Milley et a vanté la républicaine Liz Cheney (WY) venant à sa défense.

Lorsqu’il s’agissait de rapporter que Milley avait reçu un accueil difficile de la part du House Armed Services Committee, l’ABC le plus proche était le présentateur David Muir, notant que “les principaux dirigeants militaires américains sont confrontés à des questions difficiles à la Chambre aujourd’hui après le retrait chaotique et meurtrier d’Afghanistan”. Cela comprenait également le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général Kenneth McKenzie.

Muir et la correspondante en chef des affaires mondiales Martha Raddatz ne souhaitaient que partager l’avertissement de Milley concernant la menace de reconstruction d’Al-Qaïda en Afghanistan :

RADDATZ: Ils étaient certainement des commentaires très sérieux aujourd’hui du général Milley. Il a déclaré que bien que nous soyons en sécurité en ce moment, les conditions sont plus probables qu’improbables pour qu’Al-Qaïda et ISIS se reconstituent en Afghanistan et que cela pourrait se produire dans aussi peu que six mois. Ajoutant qu’Al-Qaïda pourrait à nouveau aspirer à attaquer les États-Unis. Et sans les forces américaines en Afghanistan et les talibans en charge, le général a reconnu que contrer cette menace sera beaucoup plus difficile, David, mais pas impossible. David.

La grillade de Milley est arrivée en deuxième position derrière CBS, alors que le correspondant de la Maison Blanche, Weijia Jiang, a rejoint Milley pour se moquer de l’opposition.

“Les républicains ont grillé Milley au sujet du retrait militaire américain en Afghanistan et lors de ses appels téléphoniques en Chine après l’insurrection au Capitole le 6 janvier. Milley a rassuré Pékin que les États-Unis n’allaient pas attaquer alors que l’ancien président Trump adopterait un comportement erratique ,” elle a dit.

Jiang a poursuivi avec un extrait sonore de Milley avec le représentant du Texas Ronny Jackson:

JACKSON : Allez-vous démissionner ? MILLER : [Scoffs] Je sers au bon plaisir du président.

L’une des rares fois où Jiang a eu un ton positif lorsqu’il a parlé des républicains est venu raconter comment « La députée du Wyoming, Liz Cheney, également républicaine, s’est précipitée à la défense de Milley. “Je tiens à m’excuser pour les membres de ce comité qui l’ont fait, et je tiens à vous remercier de vous être tenu sur la brèche alors que tant de personnes, y compris beaucoup dans cette salle, n’ont pas réussi à le faire”, a déclaré Cheney.

Et bien sûr, Jiang a conclu avec une déclaration de la Maison Blanche disant qu’ils soutenaient Milley :

JIANG: La Maison Blanche a déclaré que le point de vue du président Biden sur Milley n’avait pas changé. APPUYEZ SUR SEC. JEN PSAKI : Je dirais, d’abord, qu’il a absolument confiance dans le président Milley.

Pendant ce temps, NBC Nightly News et la correspondante des affaires militaires Courtney Kube ont adopté une approche plus équilibrée pour mettre en évidence la critique républicaine de Milley. Elle a commencé par un extrait sonore du représentant Mike Waltz (R-FL) déclarant : « Franchement, ils sont massacrés en ce moment alors que nous parlons avec nos armes. Avec notre foutu équipement, nos alliés sont massacrés.

“Milley a été interpellé au sujet de son appel téléphonique pendant l’administration Trump avec un général chinois à qui il aurait dit:” si nous allons attaquer, je vais vous appeler à l’avance “”, a-t-elle ajouté. Ce n’est qu’après une série d’extraits sonores critiques du GOP que Kube a évoqué la défense de Cheney.

Cette omission de griller le GOP et de vanter la défense de Milley a été rendue possible grâce aux commandites lucratives de Cellulaire grand public sur ABC et fidélité sur CBS. Leurs coordonnées sont appréciées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées du fonds.

Les parties pertinentes de la transcription sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

ABC’s World News ce soir

29 septembre 2021

18 h 41 min 51 s heure de l’Est DAVID MUIR : Passons maintenant aux chefs militaires américains confrontés à des questions difficiles à la Chambre aujourd’hui après le retrait chaotique et meurtrier d’Afghanistan. Et ce soir, ce que le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley a dit aujourd’hui à propos de la menace terroriste potentielle en Afghanistan maintenant que les États-Unis sont sortis et dans quel délai cette menace pourrait survenir. Alors, revenons tout de suite à notre correspondante en chef des affaires mondiales, Martha Raddatz, à la suite de cela ce soir, Martha. Et ces mots donnaient à réfléchir aujourd’hui. MARTHA RADDATZ : Ce sont certainement des commentaires très sérieux aujourd’hui de la part du général Milley. Il a déclaré que bien que nous soyons en sécurité en ce moment, les conditions sont plus probables qu’improbables pour qu’Al-Qaïda et ISIS se reconstituent en Afghanistan et que cela pourrait se produire dans aussi peu que six mois. Ajoutant qu’Al-Qaïda pourrait à nouveau aspirer à attaquer les États-Unis. Et sans les forces américaines en Afghanistan et les talibans en charge, le général a reconnu que contrer cette menace sera beaucoup plus difficile, David, mais pas impossible. David. MUIR : Très bien, Martha Raddatz avec nous ce soir. Marthe, merci.