Meghan McCain énerve certains de ses anciens patrons avec son évaluation cinglante de son temps torturé sur « The View » – parce qu’ils pensent que c’est exactement le contraire de la façon dont elle cadre les choses.

Des sources proches de la production disent à TMZ … Les grands patrons d’ABC sont furieux des nouveaux mémoires de Meghan et des interviews ultérieures qu’elle a récemment réalisées – caractérisant « The View » comme un environnement de travail toxique, plein de collègues / co-hôtes qui la méprisaient.

« ‘The View’ est présenté comme étant honnête et ouvert… mais la vérité est que l’environnement de la série est toxique. » Meghan McCain raconte tout sur sa sortie de #TheView dans un extrait de ses nouveaux mémoires, « Bad Republican ». https://t.co/HgYuvqFRxt pic.twitter.com/Yr2ijDnyiQ – Variété (@Variety) 19 octobre 2021 @Variety

On nous dit qu’il existe de nombreux points de dissidence – par exemple, les dirigeants d’ABC disent que l’idée que Meghan a laissé de son propre gré est fausse, et idem pour elle, tout le monde, sauf elle, suintait de toxicité.

Nos sources nous disent que Meghan a été essentiellement forcée de quitter son rôle après une enquête interne sur l’environnement qu’elle décrit – qui, nous dit-on, était en fait réel … mais principalement en raison du comportement de Meghan devant et derrière la caméra, pas elle collègues de travail – dans l’autre sens.

Nos sources disent que le nouveau chef d’ABC, Kim Godwin, a mené une enquête approfondie – rencontré les principales parties prenantes de l’émission, comme les talents et les producteurs – et à la fin, on nous dit qu’elle a découvert que Meghan était à l’origine de nombreux combats internes qui se sont finalement déroulés sur le montrer … quelque chose que Godwin a dû aborder de front dans une réunion Zoom d’urgence.

Ces explosions à la caméra sont bien documentées, et même si de nombreux hôtes sont souvent vus se chamailler … on nous dit que beaucoup à ABC pensent que Meghan était, le plus souvent, l’instigatrice de ces arguments – ou c’était elle qui les faisait durer plus longtemps.

Pour ce qui est de son départ … nos sources n’avaient pas de détails sur les négociations derrière la sortie, mais on nous dit que l’essentiel est que ce n’était pas simplement sa décision après avoir atteint un point de rupture. Le réseau était également prêt à passer à autre chose.

Bien sûr, on nous a dit que c’était long à venir … comme beaucoup à ABC ont apparemment senti l’ancien patron, James Goldston, n’avait pas les pierres pour donner la botte à MM plus tôt, car il aurait craint une réaction conservatrice.

Maintenant que Meghan est partie… nos sources disent que l’ambiance sur le plateau est bien meilleure et que les gens à la maison peuvent le voir par eux-mêmes. La température dans la pièce, nous dit-on, a baissé. Non seulement cela, mais les cotes d’écoute sont stables … l’émission restant n ° 1 à la télévision en journée.

Nous avons contacté les représentants d’ABC/ »The View », ainsi que Meghan, pour commentaires… jusqu’à présent, aucun mot en retour.