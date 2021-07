ABC, CBS Cheer TX Dems s’envolent vers DC pour bloquer le projet de loi électoral du GOP ⋆ 10z viral

Au lieu de faire leur travail de législateurs, les démocrates du Texas pris un rack de 30 de Miller Lite et a sauté dans un avion privé (sans masque) pour se rendre à Washington, DC pour des vacances. Et comme les bons aventuriers qu’ils étaient, World News Tonight d’ABC et CBS Evening News les ont encouragés parce qu’ils sauvaient le pays de la menace républicaine maléfique et de leurs projets de loi sur l’intégrité électorale, ou quelque chose du genre.

Le déclarant le “bataille dans ce pays sur les droits de vote“, David Muir, présentateur sensationnaliste d’ABC, a claironné comment “Les législateurs démocrates quittent maintenant l’État pour bloquer le vote sur une mesure républicaine, tous dans leur effort, disent-ils, pour protéger l’accès au vote au Texas. “

La correspondante du Congrès d’ABC, Rachel Scott, a dit qu’ils étaient “Encore une fois, en utilisant le seul outil qui leur reste pour bloquer l’un des projets de loi de vote les plus restrictifs du pays. ” Ajoutant: “Ils disent qu’ils sont là pour le long terme.”

Ne lisant qu’une fraction de ce que la loi ferait si elle était adoptée, Scott a contesté la disposition interdisant l’envoi de bulletins de vote non sollicités et s’est moqué du lieutenant-gouverneur Dan Patrick (R):

SCOTT : Le projet de loi interdirait les bureaux de vote 24 heures sur 24 et le vote au volant, qui ont augmenté la participation des minorités. Interdire aux fonctionnaires électoraux d’envoyer des demandes de vote par correspondance de personnes qui ne les ont pas demandées. Et donner aux observateurs partisans des sondages un meilleur accès aux sites de vote. Ce soir, le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick a déclaré à notre station KTRK que les démocrates abandonnent leur responsabilité.

“Mais le vice-président Kamala Harris les encourage”, a-t-elle vanté d’un ton enthousiaste.

Et alors qu’elle terminait le segment, Scott a suggéré “ces démocrates essaient de faire valoir que c’est beaucoup plus grand que le Texas. ” Elle a alors prévenu : «Nous avons vu 16 États adopter des lois qui rendent le vote plus difficile pour les gens. Il s’agit de faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une loi sur le droit de vote.“

Sur CBS, la présentatrice Norah O’Donnell a lancé le segment en se vantant : “Les législateurs démocrates ont verrouillé la capitale de l’État cet après-midi pour empêcher l’adoption d’une nouvelle loi électorale, et ils se disent prêts à rester à l’écart pendant des semaines. “

La correspondante Mireya Villarreal s’est entretenue avec une démocrate d’État ricanante, Jasmine Crockett, alors qu’elle se préparait à monter à bord de leur vol privé.

« Jasmine Crockett est l’une des près de 60 législateurs qui ont fui l’État de Lone Star pour Washington, DC Paralyser la législature du Texas et empêcher les républicains de prendre des mesures sur un projet de loi controversé sur le droit de vote,” elle a dit. “S’ils étaient restés dans l’État, les Texas Rangers auraient pu les mettre en déroute et les ramener dans la capitale.”

Villarreal a sali la législation comme «une attaque contre les droits de vote des minorités» et s’est moqué de l’auteur du projet de loi pour l’avoir qualifié de « réforme de bon sens » :

VILLARREAL: Au cours du week-end, à Austin, des centaines de personnes ont témoigné publiquement lors d’audiences marathon toute la nuit avec des critiques qualifiant les projets de loi soutenus par le GOP d’attaque contre les droits de vote des minorités. Mais le sénateur de l’État républicain Bryan Hughes, qui a rédigé le projet de loi, l’a qualifié de réforme de bon sens. BRYAN HUGHES (représentant de l’État de R-Texas.) Après ce projet de loi, le Texas aura encore plus d’heures et plus de jours à travers l’État pour le vote anticipé en personne.

“Mais les gens qui sont partis me disent qu’ils prévoient de rester hors de l’État au moins 30 jours jusqu’à la fin de la session législative, pour s’assurer que ce projet de loi sur les droits de vote ne soit pas adopté ici au Texas., a-t-elle conclu.

Leur célébration des bouffonneries lâches de leur parti a été rendue possible grâce à des commandites lucratives de Liberté Mutuelle sur ABC et Amazon sur CBS. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

Les transcriptions sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

ABC’s World News ce soir

12 juillet 2021

18 h 40 min 38 s heure de l’Est DAVID MUIR : En attendant, nous allons passer à côté de la bataille dans ce pays sur les droits de vote. Ce soir au Texas, l’un des États qui tentent de promulguer de nouvelles lois électorales strictes, les législateurs démocrates quittent maintenant l’État pour bloquer le vote sur une mesure républicaine, le tout dans leur effort, disent-ils, pour protéger l’accès au vote au Texas. Rachel Scott d’ABC ce soir sur ce que cela pourrait signifier pour le débat plus large à travers ce pays. [Cuts to video] RACHEL SCOTT : Ce soir, les législateurs démocrates du Texas fuient l’État. Encore une fois, en utilisant le seul outil qui leur reste pour bloquer l’un des projets de loi de vote les plus restrictifs du pays. Ils disent qu’ils sont là pour le long terme. GENE WU (représentant de l’État du D-TX): Tant qu’il faudra pour tuer cette législation, que ce soit quelques jours ou que ce soit pour le reste de la session extraordinaire, c’est à – c’est aux républicains de décider. SCOTT : Le projet de loi interdirait les bureaux de vote 24 heures sur 24 et le vote au volant, qui ont augmenté la participation des minorités. Interdire aux fonctionnaires électoraux d’envoyer des demandes de vote par correspondance de personnes qui ne les ont pas demandées. Et donner aux observateurs partisans des sondages un meilleur accès aux sites de vote. Ce soir, le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick a déclaré à notre station KTRK que les démocrates abandonnent leur responsabilité. LT. GOV. DAN PATRICK : Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires au gouvernement. C’est l’anarchie au Capitole. SCOTT : Mais la vice-présidente Kamala Harris les encourageait. VP KAMALA HARRIS : Je les félicite de défendre les droits de tous les Américains et de tous les Texans à exprimer leur voix par leur vote, sans entrave. [Cuts back to live] MUIR : Très bien, Rachel Scott. Ce soir, ces législateurs du Texas se dirigent vers la capitale nationale. Ils disent qu’ils sont prêts à y rester des semaines s’ils doivent tous bloquer cette facture du Texas ? SCOTT: Oui, et David, ces démocrates essaient de faire valoir que c’est beaucoup plus grand que le Texas. Déjà, nous avons vu 16 États adopter des lois qui rendent le vote plus difficile pour les gens. Il s’agit de faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une loi sur le droit de vote. Et demain, le président Biden sera à Philadelphie pour plaider la cause. David? MUIR : Rachel Scott vit à Washington. Rachel, merci.