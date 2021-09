ABC choqué par Biden Cratering dans les sondages – 10z viral

L’incompétence mortelle en Afghanistan, l’été où les prix montent en flèche et la croissance atone de l’emploi résultant de dépenses massives qui ont fait grimper l’inflation avaient réveillé les Américains aux mensonges des médias libéraux selon lesquels le président Biden était un leader de classe mondiale. Les sondeurs montrant maintenant Biden comme un président largement impopulaire, ABC a été soudainement choqué lors de l’émission Good Morning America de dimanche alors qu’ils donnaient enfin à leur sondage un peu de lumière et d’analyse.

ABC ne pouvait même pas être honnête quant à la date de publication du sondage. Selon le co-présentateur Dan Harris, le sondage ABC News/Washington Post a été “publié du jour au lendemain”. Mais en réalité, le sondage a été publié le vendredi 3 septembre.

Mais, bien sûr, ABC mentirait sur la date de sortie de leur sondage, car c’était peut-être la première fois que leurs téléspectateurs en entendaient vraiment parler. Comme l’a rapporté Scott Whitlock de NewsBusters vendredi, le GMA de ce matin n’a donné que les résultats 30 secondes. Le segment du dimanche a duré un peu plus de deux minutes (2:05).

Ainsi, Harris n’était pas bien parti lorsqu’il s’est inquiété : « parmi les indépendants, Joe Biden est en baisse de 7 points sur sa gestion de COVID et de 9 points sur sa gestion de l’économie. » Il a ensuite fait appel au directeur politique d’ABC, Rick Klein, pour expliquer « pourquoi » il a choisi de se concentrer sur ces mauvais chiffres. Et Klein a été choqué :

Et maintenant, pour regarder sa cote d’approbation à peine au-dessus de l’eau sur COVID en particulier, c’est un changement frappant par rapport à ce qu’il était plus tôt dans sa présidence.

“Cette compétence de base sur laquelle il a pu s’appuyer semble avoir disparu”, a-t-il averti. «Et beaucoup de gens pensaient que l’Afghanistan, bien sûr, la fin bâclée de la guerre, c’est une partie de celle-ci, mais cela s’est répandu dans tant d’autres parties de la vie américaine. Il y a beaucoup de pessimisme là-bas. Et le pessimisme en particulier quant à la gestion par le président Biden de ces grands problèmes. »

Au lieu de se demander comment les Américains pouvaient encore faire confiance au président pour diriger le pays, la principale préoccupation de Harris était de savoir comment Biden pourrait faire adopter son programme. “Donc, avec ses chiffres de sondage en baisse, quel impact cela a-t-il sur sa capacité à faire avancer les choses, en particulier avec le Congrès, a-t-il demandé à Klein.

Klein a essayé de le laisser tomber facilement en lui rappelant que « Biden a gouverné a été l’idée qu’il a le milieu avec lui, qu’il a des indépendants, qu’il a le pays, une sorte de centre pragmatique à bord. » Mais puisque pousser son programme avait « été fondé sur l’idée d’un président relativement populaire faisant des choses relativement populaires », le « calcul politique » a changé depuis qu’il est maintenant sous l’eau.

“Avec le retour du Congrès après la fête du Travail, ils ont énormément de choses à faire (…) Et c’est ce à quoi Biden va être confronté”, a-t-il déploré. “Il devra faire face à des vents contraires importants de l’intérieur de son propre parti, d’indépendants en essayant de naviguer dans ces choses avec moins de soutien du public qu’il n’en a eu par le passé.”

Les mensonges d’ABC sur leur sondage et leur inquiétude pour l’agenda de Biden ont été rendus possibles grâce aux parrainages lucratifs de Allegra et Liberté Mutuelle, qui a reçu un cri spécial lorsqu’ils sont allés à la publicité.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :

Good Morning America d’ABC

5 septembre 2021

8h17:37 heure de l’Est

DAN HARRIS : La crise en Afghanistan a fait baisser les cotes d’approbation du président Biden. Mais ce n’est pas le seul facteur. Selon un nouveau sondage ABC News/Washington Post publié dans la nuit, parmi les indépendants, Joe Biden est en baisse de 7 points sur sa gestion de COVID et de 9 points sur sa gestion de l’économie. Et ce n’est que depuis juillet. Alors, faisons appel au directeur politique d’ABC News, Rick Klein. Rick, bonjour. Vous vouliez souligner ces chiffres en particulier. Pourquoi?

RICK KLEIN: Dan, c’est vraiment frappant car aussi rude que cet été ait été pour le pays, vous voyez ce bilan dans les cotes d’approbation du président Biden. Et c’est ce milieu du pays, les indépendants. Une grande partie de la clé de son soutien dans le passé semble avoir tourné contre le président Biden, pas seulement sur l’Afghanistan, mais sur des questions comme l’économie, sur COVID, même son programme législatif. C’est le secret du succès de Biden.

Et maintenant, pour regarder sa cote d’approbation à peine au-dessus de l’eau sur COVID en particulier, c’est un changement frappant par rapport à ce qu’il était plus tôt dans sa présidence. Cette compétence de base sur laquelle il a pu s’appuyer semble avoir disparu. Et beaucoup de gens pensaient que l’Afghanistan, bien sûr, la fin bâclée de la guerre, c’est une partie de celle-ci, mais cela s’est répandu dans tant d’autres parties de la vie américaine. Il y a beaucoup de pessimisme là-bas. Et le pessimisme en particulier quant à la gestion par le président Biden de ces gros problèmes.

HARRIS : Alors, avec ses chiffres de sondage en baisse, quel impact cela a-t-il sur sa capacité à faire avancer les choses, en particulier avec le Congrès ?

KLEIN : Ouais. C’est juste ça, Dan, c’est qu’une grande partie de la façon dont Biden a gouverné a été l’idée qu’il a le milieu avec lui, qu’il a des indépendants, qu’il a le pays, une sorte de centre pragmatique à bord. Et ce mois va être critique pour tant de parties de son agenda.

Avec le retour du Congrès après la fête du Travail, ils ont énormément de choses à faire. Il a été fondé sur l’idée d’un président relativement populaire faisant des choses relativement populaires. Donc, quand cela change, cela change le calcul politique.

Et c’est ce contre quoi Biden va être confronté. Il devra faire face à des vents contraires importants de l’intérieur de son propre parti, d’indépendants en essayant de naviguer dans ces choses avec moins de soutien public que par le passé.

HARRIS : Des jours potentiellement risqués pour le président Joe Biden. Rick Klein, apprécie ton analyse un dimanche matin.