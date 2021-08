ABC Daytime Series annulée après 10 ans d’antenne

Windy City Live, le talk-show de longue durée qui a remplacé The Oprah Winfrey Show sur la station de Chicago WLS-TV Channel 7 appartenant à ABC, touche à sa fin. Le dernier épisode de l’émission sera enregistré le 3 septembre et sera diffusé le même jour. L’annulation de l’émission a été annoncée dans un e-mail du président et directeur général de WLS-TV, John Idler, obtenu par Robert Feder le 21 juillet. Val Warner et Ryan Chiaverini ont animé l’émission depuis son début en 2011. Ils devraient rester à WLS pour continuer d’héberger la programmation locale.

Une semaine après avoir annoncé son intention de mettre fin à WCL, WLS a repris le talk-show de jour de Tamron Hall pour le remplacer, a rapporté Feder. Tamron Hall était auparavant diffusé sur WCIU Channel 26 et The U à Chicago. Hall a des liens avec la région de Chicago, ayant fait des reportages dans la ville des vents pour WFLD-TV de 1997 à 2007 avant de rejoindre NBC News.

“Alors que nous continuons à traverser les temps difficiles de notre industrie, nous avons dû prendre une décision commerciale difficile pour mettre fin à la diffusion quotidienne de Windy City Live”, a écrit Idler dans sa lettre aux employés. “Je tiens à remercier les producteurs et l’équipe de production exceptionnels de WCL pour leur engagement inlassable à faire une décennie de grande télévision. La narration percutante de WCL et son rayonnement communautaire ont dépassé toutes nos attentes lorsque nous avons lancé l’émission en 2011. ”

Warner et Chiaverini ont accueilli l’émission depuis son lancement en 2011. Ils devraient tous les deux rester sur le réseau, mais 10 emplois à temps plein et plusieurs postes indépendants pourraient être menacés, rapporte Feder. Après la diffusion du dernier épisode de Windy City Live, Warner et Chiaverini animeront Windy City Weekend, une émission d’une demi-heure couvrant les événements et les activités du week-end à Chicago. L’émission sera diffusée les vendredis à 11 h 30 à compter du 10 septembre. Ils accueilleront également des émissions spéciales trimestrielles.

Windy City Live a fait ses débuts en mai 2011, quelques semaines après la fin de The Oprah Winfrey Show. Il a repris le créneau horaire de 9 heures, mais a ensuite été déplacé à 11 heures, puis à 13 heures. L’émission a été filmée devant un public de studio au siège de WSL-TV. L’émission a obtenu de bons résultats dans les évaluations locales et aurait généré des revenus grâce à son contenu sponsorisé, rapporte Feder.

Le spectacle a construit une base de fans dédiée à Chicago. En juin 2019, le Chicago Tribune a interviewé plusieurs fans qui ont assisté à plusieurs enregistrements, ce qui lui a valu le surnom de “Windies”. Un fan, Quedell “Q” Paramore, a déclaré à la Tribune qu’il avait assisté à plus de 100 enregistrements entre fin 2017 et 2019. “Ryan et Val, c’est ma sœur et mon frère. Vous savez, nous sommes une famille”, a déclaré Paramore à propos des animateurs de l’émission. “Ils sont si affectueux et chaleureux et juste terre-à-terre. Ce que vous voyez avec l’appareil photo allumé est (le même que) avec l’appareil photo éteint.”

“Les choses gratuites sont sympas, mais nous apprécions vraiment le temps de sortir et de parler de sujets quotidiens et de parler des événements de Chicago”, a déclaré Corren Evans à la Tribune en 2019. “Nous avons rencontré des gens vraiment intéressants, beaucoup de la population locale. Nous avons vraiment apprécié qu’ils mettent en valeur Chicago – des endroits de Chicago et des gens que vous ne voyez pas d’habitude dans toutes les autres émissions de télévision. “