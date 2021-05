ABC dénonce les voyages vaccinés et les rassemblements pour la fête des mères ⋆ .

Avec la chute des cas de COVID et 58% des adultes ayant reçu au moins une dose d’un vaccin, les gens ont cherché à revenir à la normale dimanche alors qu’ils voyageaient et se rassemblaient pour retourner auprès de maman pour célébrer la fête des mères. Mais Good Morning America d’ABC n’en avait rien. À un moment donné de leur bulletin de nouvelles, ils s’en sont pris à ceux qui tentaient de revenir à la normale, y compris les vaccinés alors que le nombre de voyages en avion augmentait.

«Revenons à la pandémie maintenant, et nouvelles préoccupations concernant les personnes qui se réunissent lors de grands rassemblements et propagent le virus. L’inquiétude d’aujourd’hui, bien sûr, est la fête des mères», A soufflé le co-présentateur Dan Harris.

Le rapport a été livré par le correspondant Zohreen Shah, qui a conduit à la partie vidéo en essayant de faire honte aux vaccinés d’avoir voyagé. “Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains se font vacciner, de plus en plus prennent l’avion. Le haut fonctionnaire de la TSA me dit qu’ils sont en train de briser les records de pandémie. Il dit que cela montre que nous retournons à un sentiment de normalité,»A-t-elle prévenu.

“Ce week-end, un record de transport aérien en cas de pandémie d’une journée. Des aéroports comme Hartsfield-Jackson d’Atlanta ont claqué avec de longues lignes TSA », a-t-elle annoncé en haut de la vidéo.

À un moment donné dans le rapport, Shah s’est plaint au sujet des enfants désireux de revoir leur mère:

SHAH: 1,7 million de voyageurs passant la TSA vendredi contre 200 000 cette fois l’an dernier. Ici à LAX, des enfants volent juste pour surprendre maman. MAMAN NON IDENTIFIÉE: Tellement contente que tu sois venue. Je t’aime. FILS NON IDENTIFIÉ: J’aurais pu revenir plus tard, mais je voulais être de retour pour la fête des mères.

“À présent, tout cela arrive alors que les États refusent des milliers de doses de vaccins, alors que la demande s’effondre. Les experts craignant que les endroits où les vaccinations soient refusées, qu’il puisse y avoir une épidémie à mesure que les variantes se propagent,»A conclu Shah.

Plus loin dans le programme, le co-présentateur Whit Johnson a fait venir le directeur des NIH, le Dr Francis Collins, et a essayé de lui faire aider dans leurs campagnes de peur et de dénigrement des voyageurs vaccinés.

«Nous faisons des progrès en matière de vaccination, comme vous l’avez mentionné. Des cas qui tombent, mais il y aura bien sûr des réunions de famille ce week-end pour la fête des mères. Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie, à quel point cela vous préoccupe-t-il?… »Johnson le remua.

Mais Johnson a finalement échoué car le Dr Collins a choisi de féliciter les mères à la place:

Eh bien, tout d’abord, permettez-moi de dire bonne fête des mères à toutes les mamans car c’est leur jour, et les mamans sont celles qui ont souvent assumé une grande partie des responsabilités du COVID. Vous avez commandé les masques et les désinfectants pour les mains. Vous avez vérifié les informations sur les vaccins. Dans de nombreuses familles, ce sont les mamans qui sont sorties et ont dit: «Oui, nous devons faire vacciner cette famille.»

C’est comme si ABC ne voulait pas que les choses reviennent à la normale et voulait que le pays vive dans une peur perpétuelle et un verrouillage perpétuel.

