ABC et CBS ignorent les tournages du week-end du 4 juillet, NBC minimise les sorties de tir de NYC ⋆ 10z viral

Au cours du week-end du 4 juillet, les grandes villes américaines ont connu certains de leurs week-ends les plus sanglants jamais enregistrés, car Chicago a fait tirer plus de 100 personnes, 18 tuées et New York a connu un pic de tirs de plus de 40%. Mais alors que les rues des villes libérales devenaient rouges, ABC’s World News Tonight et CBS Evening News n’étaient absolument pas intéressés à informer leurs téléspectateurs. Et tandis que NBC Nightly News a reconnu la vague de criminalité, ils ont félicité le gouverneur de New York Andrew Cuomo (D) et ignoré la contribution des politiques de gauche.

Au lieu de rendre compte de la violence, le major Garret, présentateur de CBS, a expliqué comment la fille du chanteur Bruce Springsteen avait intégré l’équipe équestre olympique américaine. ABC a été le plus proche d’admettre qu’il y avait eu des violences armée à Chicago, mais a raté la cible lorsque le présentateur David Muir n’a parlé que de la façon dont un éventuel complot de tir de masse de style Las Vegas a apparemment été déjoué par le personnel de nettoyage d’un hôtel.

«Et il y a des nouvelles ce soir d’un complot de tir présumé déjoué depuis une chambre d’hôtel du 12e étage de Chicago. La police aurait trouvé des armes et des munitions dans cette pièce le 4 juillet, surplombant la foule. Les autorités attribuent à une femme de ménage de l’hôtel les avoir conduits au suspect qui est maintenant en état d’arrestation », a rapporté Muir dans un communiqué.

Pendant ce temps, sur NBC, la présentatrice suppléante Kate Snow a félicité Cuomo pour sa déclaration selon laquelle « New York est désormais le premier État à déclarer que la violence armée est une urgence en cas de catastrophe ».

Après avoir diffusé quelques extraits de fusillades effrontées en plein jour dans les rues de New York, le correspondant Gabe Gutierrez a rapporté : « Entre autres choses, l’État de New York exigera désormais que les grands services de police soumettent des données sur les fusillades pour suivre les points chauds.

Ajoutant: «Dans de nombreuses grandes villes du pays, les homicides augmentent. En hausse de 33 % à Los Angeles par rapport à 2019 et de 40 % à Chicago, où ce fut un week-end de vacances particulièrement brutal : 100 personnes abattues, 18 morts.

Il a également joué un extrait du surintendant de la police de Chicago, David Brown, accusant les « armes à feu illégales » et

« Trop peu de conséquences devant les tribunaux.

C’était ce qu’ils se rapprochaient le plus d’admettre que les politiques démocrates étaient à l’origine du meurtre.

Dans le rapport spécial de Fox News Channel, le correspondant national Bryan Llenas a rappelé comment les libéraux de la ville ont supprimé le système de caution en espèces et relâchaient simplement des criminels violents dans la rue.

« Cependant, le commissaire du NYPD, Dermot Shea, dit que le problème est qu’environ 83 % des personnes arrêtées pour armes à feu sont relâchées dans la rue. Il blâme en partie la loi de réforme de la liberté sous caution de la ville adoptée en 2019 », a-t-il rapporté.

Notant : « Le NYPD a fait un record de 2 300 [2,337] arrestations par arme à feu jusqu’à présent cette année. C’est une augmentation de 39 % par rapport à l’année dernière.

Et tandis que Snow vantait Cuomo pour avoir déclaré que la violence armée dans son État était une « urgence en cas de catastrophe », elle n’a pas fait comme Llenas et a noté que le gouverneur a déclaré : « plus de personnes sont mortes de fusillades dans son État que de COVID-19 ».

Llenas se tenait également au-dessus de NBC via une interview avec l’inspecteur du NYPD William Viscardi, qui a expliqué qu’environ la moitié des fusillades de la grosse pomme étaient « liées à un gang ou à un équipage » et étaient de nature « des représailles ».

La dissimulation de la violence armée incontrôlable dans les villes libérales a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de Dell sur ABC et Assurer sur CBS. La rotation de NBC a été parrainée par Progressive.

Les transcriptions sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

6 juillet 2021

18h01:22 heure de l’Est (…) BRYAN LLENAS : Ce soir, New York en état d’urgence. L’État traitera désormais sa flambée de violence armée comme une crise de santé publique. Le gouverneur notant aujourd’hui qu’au cours du week-end du 4 juillet, plus de personnes sont mortes de fusillades dans son état que de COVID-19. [Cuts to video] GOV. ANDREW CUOMO (D-NY): Aujourd’hui, le premier État du pays va donc déclarer une urgence en cas de catastrophe sur la violence armée. LLENAS : Le gouverneur Andrew Cuomo déclarant l’état d’urgence, une décision qui engagera plus d’argent dans la lutte contre ce qu’il appelle une épidémie de violence armée. Les tournages à New York ont ​​augmenté de 42% par rapport à l’année dernière. Y compris les attaques effrontées et aléatoires à Times Square et sur les trottoirs en plein jour. 26 personnes ont été abattues lors de deux douzaines de fusillades ce week-end seulement. INSP. WILLIAM VISCARDI (NYPD) : Actuellement, environ 50 % de nos fusillades sont liées à un gang ou à une équipe. Et nous avons également une augmentation des tirs de représailles. Ainsi, lorsqu’une personne ou deux personnes ont tiré, quelqu’un de ce côté riposte maintenant. (…) 18h03:24 heure de l’Est LLENAS: Le NYPD a fait un record de 2 300 arrestations avec arme à feu jusqu’à présent cette année. C’est une augmentation de 39 pour cent par rapport à l’année dernière. [Cuts back to live] Cependant, le commissaire du NYPD, Dermot Shea, a déclaré que le problème était qu’environ 83 % des personnes arrêtées pour armes à feu étaient relâchées dans la rue. Il blâme en partie la loi de réforme de la liberté sous caution de la ville adoptée en 2019.