ABC et NBC admettent que l’inversion du masque est un «problème de messagerie» blessant Vaxxing ⋆ 10z viral

Avec le CDC du président Biden essayant de forcer les masques sur les vaccinés, il y a eu une indignation et un refus compréhensibles de la part du public. Mais alors que CBS Evening News a choisi d’approcher l’opposition comme un simple effet secondaire de la décision, ABC’s World News Tonight et NBC Nightly News ont en fait critiqué l’administration pour avoir causé leur propre « problème de messagerie » qui a nui à leurs efforts pour faire vacciner les gens.

NBC a été le premier à critiquer publiquement cette décision. Lors du journal télévisé du soir, le jour de l’annonce (mardi), le correspondant en chef de la Maison Blanche Peter Alexander a admis que c’était un regard terrible pour l’administration. “Lorsque la Maison Blanche a déclaré que c’était un été de liberté, ce n’est pas le message qu’elle voulait faire passer un mois plus tard”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en expliquant que cette décision pourrait retarder leur effort de vaccination car elle supprimait une « incitation majeure » :

Ce soir, en raison de l’augmentation des cas ici à DC, même le personnel vacciné de la Maison Blanche doit désormais porter un masque à l’intérieur. Et son président Biden commencera probablement à en porter un aussi. C’est évidemment un moment critique pour cette Maison Blanche qui peine à convaincre les personnes hésitantes de se faire vacciner, enlevant désormais ce qui avait été une incitation majeure.

Après avoir laissé mijoter la recommandation du mandat du masque pendant quelques jours, Biden a tenu une conférence de presse jeudi où il a diffusé plus confusion et désinformation et s’en est pris au correspondant de Fox News à la Maison Blanche, Peter Doocy, pour une question appelant son masque à revenir en arrière :

DOOCY: En mai, vous avez fait croire que le vaccin était le ticket pour perdre le masque pour toujours. BIDEN : C’est vrai à l’époque, parce que je pensais qu’il y avait des gens qui allaient comprendre que se faire vacciner faisait une énorme différence. Et ce qui s’est passé, c’est qu’une nouvelle variante est arrivée, ils n’ont pas été vaccinés, elle s’est propagée plus rapidement et de plus en plus de personnes tombaient malades. C’est ça.

C’est à ce moment-là que l’ancre d’ABC, Cecilia Vega, a saisi, notant que cela “semblait vraiment lui entrer dans la peau”. Et elle a fait un « observons » très enthousiaste en présentant la bande-son.

« Le président n’est clairement pas content là-bas. Rachel, il dit que les recommandations changent à mesure que la science évolue, mais la Maison Blanche se rend compte qu’ils ont un problème de messagerie ici », a-t-elle déclaré à la correspondante du Congrès Rachel Scott.

Après que Scott ait déploré le fait que “c’est un renversement clair” et “il n’y a aucun moyen de contourner cela”, elle a semblé se plaindre que “vous avez déjà des républicains aujourd’hui qui appellent cela une portée excessive”. C’était sa sympathie pour la façon dont «le président est frustré par cela», alors qu’ils se moqueraient de la frustration s’il s’agissait de l’ancien président Trump.

“Il m’a dit ce soir que s’il pouvait agiter une baguette et faire vacciner chaque Américain et que nous serions sortis du bois, mais la réalité est qu’il y a plus de travail à faire”, a-t-elle conclu, ignorant comment il lui a crié dessus pendant la conférence de presse et a laissé entendre que sa question était piétonne.

19 h 05 min 16 s heure de l’Est LESTER HOLT : Et Peter Alexander est à la Maison Blanche en ce moment. Peter, un grand changement. PETER ALEXANDER : Oui, Lester, c’est vrai. Lorsque la Maison Blanche a déclaré qu’il s’agissait d’un été de liberté, ce n’est pas le message qu’elle voulait livrer un mois plus tard. Ce soir, en raison de l’augmentation des cas ici à DC, même le personnel vacciné de la Maison Blanche doit désormais porter un masque à l’intérieur. Et son président Biden commencera probablement à en porter un aussi. C’est évidemment un moment critique pour cette Maison Blanche qui peine à convaincre les personnes hésitantes de se faire vacciner, enlevant désormais ce qui avait été une incitation majeure. Lester ? HOLT : Peter Alexander, merci.