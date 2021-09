ABC Exec réagit pour affirmer qu’Olivia Jade a un “accord” secret sur le DWTS

in

Olivia jade n’a pas dansé son chemin dans un accord avec ABC, selon Robert Mills.

Le responsable du réseau s’est rendu sur Twitter le 7 septembre. 27 pour remettre les pendules à l’heure après que des spéculations aient fait surface au sujet d’un prétendu “correctif” impliquant le YouTuber. “#OliviaJade est supposée avoir un accord pour rester au moins 3 semaines sans être en danger sur #DWTS”, a écrit un utilisateur de Twitter, faisant référence à un article aveugle de Crazy Days and Nights.

En réponse, Robert a riposté : “C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. L’émission est une compétition et, en tant que telle, est soumise aux réglementations légales et aux normes de diffusion.”

ET! News a contacté ABC pour tout commentaire supplémentaire et n’a pas eu de réponse.

Début septembre, la chaîne a haussé les sourcils après avoir annoncé qu’Olivia avait rejoint le casting de la saison 30 de Danse avec les stars. Au milieu des critiques, l’ancien étudiant de l’Université de Californie du Sud – dont les parents Lori Loughlin et Mossimo Giannulli a purgé une peine de prison à la suite du tristement célèbre scandale des admissions à l’université – a reçu le soutien de sa famille DWTS, y compris l’hôte Banques Tyra.