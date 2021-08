ABC explose les mensonges «à couper le souffle» de Biden sur la catastrophe en Afghanistan ⋆ 10z viral

Immédiatement après la conférence de presse controversée du président Biden vendredi sur la catastrophe en cours qu’il a créée en Afghanistan, la couverture spéciale d’ABC News l’a critiqué pour avoir dit des choses sur la crise qui étaient tout simplement fausses. Les correspondants ont décrit ses mensonges comme « à couper le souffle » et complètement déconnectés de la terrible réalité à laquelle sont confrontés les citoyens américains et leurs alliés afghans toujours piégés dans le pays contrôlé par les talibans.

Le présentateur de World News Tonight, David Muir, s’est tourné vers le correspondant étranger principal Ian Pannell, toujours en rapport depuis Kaboul, et a posé des questions sceptiques sur l’affirmation de Biden selon laquelle les Américains et les Afghans pourraient se rendre à l’aéroport encerclé de la capitale : « Le président a déclaré qu’il n’avait aucune information selon laquelle les Américains n’auraient pas pu s’y rendre. La question, évidemment, correspond-elle au reportage sur le terrain ? » Pannell s’est moqué : « Je veux dire, tout simplement pas du tout. Je veux dire, la réaction était à peu près l’une des – je veux dire, c’était à couper le souffle.

“Je veux dire, hier soir sur World News, nous avons eu des citoyens américains qui ont eu exactement cette expérience”, expliqua le journaliste exaspéré. Il a rappelé comment les gens étaient agressés par les talibans :

Ils ont essayé de se rendre à l’aéroport. Ils avaient agité leurs passeports américains – le président a dit qu’ils n’avaient qu’à présenter leurs passeports et qu’ils seraient autorisés à passer – ils ont été battus par les talibans avec la courroie de ventilateur en caoutchouc d’un véhicule. De multiples exemples d’Américains et d’Afghans, demandeurs de SIV, qui ont maintenant essayé à plusieurs reprises. Il y a une femme que nous traquons, elle est de retour à l’aéroport ce soir, c’est sa troisième nuit consécutive, les portes ne se sont pas ouvertes, les talibans ne l’ont pas laissée passer.

Pannell a conclu : « Il semble que la réalité et la rhétorique soient à des kilomètres l’une de l’autre. Je ne suis pas tout à fait sûr des conseils que reçoit le président, mais la vérité sur le terrain est que ces personnes qui craignent pour leur vie ne peuvent pas passer. »

Quelques instants plus tard, après que Pannell ait réitéré qu’« il n’y a pas d’organisation, il n’y a que le chaos », a observé Muir : « Oui, il semblerait que le président ait simplement invité plus de questions pour lui et la Maison Blanche… »

Quelques minutes plus tard, le correspondant de la Maison Blanche, Jon Karl, a directement blâmé Biden d’avoir alimenté le “désastre” en étant à plusieurs reprises malhonnête :

Mais David, cela reste vraiment un désastre et l’un des facteurs contributifs ici est que lorsque vous écoutez le président, il dit des choses qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité que nous voyons de nos propres yeux. , que vous entendez par exemple décrire par Ian Pannell. Quand il dit que « tous les Américains peuvent se rendre à cet aéroport, il n’y a pas eu de problème avec ça », cela ne correspond pas à la réalité que vous avez entendue Ian décrire. Cela ne correspond pas non plus à la réalité que le Département d’État a émise, dans les directives que nous avons vues du Département d’État aux Américains en Afghanistan, encourageant les gens à se rendre à l’aéroport pour être évacués. Mais même sous la direction du département d’État, il s’agit d’un câble qui n’est sorti que mercredi : « Le gouvernement des États-Unis ne peut pas garantir un passage sûr vers l’aéroport international Hamid Karzai. Ainsi, le département d’État dit aux Américains qu’ils ne peuvent pas garantir leur passage en toute sécurité vers l’aéroport. Et le président vous a dit aujourd’hui que nous ne savons même pas combien d’Américains sont en Afghanistan en ce moment. Alors, comment le président peut-il dire qu’il n’y a pas de problème pour amener les Américains en toute sécurité à l’aéroport ?

De nombreux médias libéraux en ont clairement marre d’essayer de couvrir les échecs catastrophiques de la politique étrangère de Biden et veulent de vraies réponses, pas des mensonges.

Voici une transcription de la couverture du 20 août :

14 h 18 HE

DAVID MUIR : Je veux m’adresser à notre correspondant étranger principal Ian Pannell, avec nous vivant sur le terrain à Kaboul, où il se trouve depuis plusieurs jours maintenant. Et Ian, je veux passer directement à quelque chose sur lequel le président a été pressé par notre propre Stéphanie Ramos, qui était là à la Maison Blanche. Elle a posé des questions sur les Américains et les Afghans qui sont à Kaboul et au-delà qui essaient de se rendre à cet aéroport, mais comme vous l’avez signalé pendant de nombreuses nuits sur World News Tonight, les talibans contrôlent le poste de contrôle, les talibans et les convois dans ce pays, comment tu amènes ces familles à l’aéroport ? Le président a déclaré qu’il n’avait aucune information selon laquelle les Américains n’auraient pas pu s’y rendre. La question, évidemment, est-ce que cela correspond au reportage sur le terrain?

IAN PANNELL : Je veux dire, tout simplement pas du tout. Je veux dire, la réaction était à peu près l’une de – je veux dire, c’était à couper le souffle. “Aucune indication que les Américains ne peuvent pas se rendre à l’aéroport.” Je veux dire, hier soir sur World News, nous avons eu des citoyens américains qui ont eu exactement cette expérience. Ils ont essayé de se rendre à l’aéroport. Ils avaient agité leurs passeports américains – le président a dit que tout ce qu’ils avaient à faire était de présenter leurs passeports et qu’ils seraient autorisés à passer – ils ont été battus par les talibans avec la courroie de ventilateur en caoutchouc d’un véhicule. De multiples exemples d’Américains et d’Afghans, demandeurs de SIV, qui ont maintenant essayé à plusieurs reprises. Il y a une femme que nous traquons, elle est de retour à l’aéroport ce soir, c’est sa troisième nuit consécutive, les portes ne se sont pas ouvertes, les talibans ne l’ont pas laissée passer. Il semble que la réalité et la rhétorique soient à des kilomètres l’une de l’autre. Je ne suis pas tout à fait sûr des conseils que reçoit le président, mais la vérité sur le terrain est que ces personnes qui craignent pour leur vie ne peuvent pas passer.

14 h 21 HE

PANNELL : Il n’y a pas d’organisation, il n’y a que le chaos.

MUIR : Oui, il semblerait que le président ait simplement invité plus de questions à la fois pour lui et pour la Maison Blanche sur les raisons pour lesquelles il semble y avoir ce décalage entre ce qu’il a présenté au peuple américain aujourd’hui, en disant qu’il n’y a aucune information que les Américains ont du mal à obtenir. l’aéroport et ce que vous rapportez au sol.

14 h 28 HE

JON KARL : Mais David, cela reste vraiment un désastre et l’un des facteurs contributifs ici est que lorsque vous écoutez le président, il dit des choses qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité que nous voyons de nos propres yeux, que vous entendre Ian Pannell décrire par exemple. Quand il dit que « tous les Américains peuvent se rendre à cet aéroport, il n’y a pas eu de problème avec ça », cela ne correspond pas à la réalité que vous avez entendue Ian décrire. Cela ne correspond pas non plus à la réalité que le Département d’État a émise, dans les directives que nous avons vues du Département d’État aux Américains en Afghanistan, encourageant les gens à se rendre à l’aéroport pour être évacués. Mais même sous la direction du département d’État, il s’agit d’un câble qui n’est sorti que mercredi : « Le gouvernement des États-Unis ne peut pas garantir un passage sûr vers l’aéroport international Hamid Karzai. Ainsi, le département d’État dit aux Américains qu’ils ne peuvent pas garantir leur passage en toute sécurité vers l’aéroport. Et le président vous a dit aujourd’hui que nous ne savons même pas combien d’Américains sont en Afghanistan en ce moment. Alors, comment le président peut-il dire qu’il n’y a pas de problème pour amener les Américains en toute sécurité à l’aéroport ?

Et puis l’autre chose, David, quand le président a dit qu’il n’y avait pas eu de questions de nos alliés, que nos alliés étaient unis là-dessus. Ce n’est pas tout à fait correct non plus. Je veux dire, nous avons vu ces derniers jours le ministre britannique de la Défense littéralement en larmes, ravalant ses larmes, parlant de la faiblesse de l’Occident dans tout cela et de la peur du terrorisme à l’avenir.

MUIR: Et certainement des publications internationales, parmi lesquelles The Economist, des journaux du monde entier ont remis en question la prise de décision du président Biden, du moins pour gérer le retrait de ces troupes et ne pas voir ce qui pourrait éventuellement arriver compte tenu de ce que nous avons vu cette semaine.

