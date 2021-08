ABC Grills Biden sur la tromperie des Américains sur le chaos du retrait afghan ⋆ 10z viral

in

La catastrophe du président Biden en Afghanistan était si éclipsante qu’elle forçait les médias à faire du vrai journalisme pour changer. Et lors d’une interview exclusive avec Biden mercredi, le présentateur en chef normalement partisan d’ABC, George Stephanopoulos lui a expliqué comment il avait induit le peuple américain en erreur sur la manière dont le retrait se déroulerait et à quelle vitesse le système militaire et politique afghan s’effondrerait.

La première partie de l’interview partagée sur World News Tonight montrait Stephanopoulos sortant de la porte avec une question sur la mauvaise interprétation par Biden du retrait en juillet:

STEPHANOPOULOS : En juillet, vous avez dit qu’une prise de contrôle par les talibans était hautement improbable. L’intelligence était-elle erronée ou l’avez-vous minimisée ? BIDEN: Je pense qu’il n’y avait pas de consensus. Si vous revenez en arrière et regardez les rapports de renseignement, ils ont dit qu’il était plus probable que ce soit d’ici la fin de l’année.

Stephanopoulos a riposté avec le fait que Biden n’avait jamais donné de calendrier. “Vous n’avez pas établi de calendrier lorsque vous avez dit que c’était hautement improbable. Vous venez de dire catégoriquement qu’il est hautement improbable que les talibans prennent le relais,” il a dit.

“Oui. Eh bien, la question était de savoir si oui ou non l’idée que les talibans prendraient le dessus reposait sur l’idée que les 300 000 soldats que nous avions entraînés et équipés allaient simplement s’effondrer, ils allaient abandonner. Je pense que personne ne l’avait prévu », a trébuché Biden en essayant de danser autour de la vérité.

La prochaine série de questions portait sur les images horribles que nous avons vues d’Afghans désespérément accrochés au côté d’un avion cargo C-17 et tombant à mort en essayant de s’échapper, l’un d’eux étant écrasé à mort dans la trappe du train d’atterrissage terrestre. La réaction de Biden ? Passer à autre chose:

STEPHANOPOULOS : Nous avons tous vu les photos. Nous avons vu ces centaines de personnes entassées dans un C-17. Nous avons vu des Afghans tomber — BIDEN: C’était il y a quatre jours, il y a cinq jours. STEPHANOPOULOS : Qu’avez-vous pensé lorsque vous avez vu ces images pour la première fois ? BIDEN: Ce que je pensais, c’est que nous devons prendre le contrôle de cela. Nous devons aller plus vite. Nous devons agir de manière à pouvoir prendre le contrôle de cet aéroport. Et nous l’avons fait.

Non, Monsieur le Président. C’était il y a seulement trois jours et ce n’était pas de l’histoire ancienne. Assumez la responsabilité de votre incompétence et de votre planification inepte.

Mais Biden ne se souciait pas de faire tuer des innocents, de condamner des Afghans à une vie de misère et de laisser des civils américains piégés derrière les lignes ennemies. Stephanopoulos l’a même interrogé pour savoir s’il y avait ou non une meilleure façon de faire les choses, Biden n’était pas d’accord :

STEPHANOPOULOS : Donc, vous ne pensez pas que cela aurait pu être géré – cela aurait en fait pu être mieux géré de quelque manière que ce soit, pas d’erreurs ? BIDEN: Non, je ne pense pas que cela aurait pu être géré d’une manière qui – nous allons revenir en arrière et regarder. Mais l’idée qu’il existe d’une manière ou d’une autre un moyen de s’en sortir sans que le chaos ne s’ensuive, je ne sais pas comment cela se produit. Je ne sais pas comment c’est arrivé.

À la fin d’une conférence de presse sur la recommandation de son administration pour les injections de rappel Covid, Biden a tourné le dos au pool de presse, au peuple américain et à la responsabilité lorsqu’il a quitté le podium et a refusé de répondre aux questions.

