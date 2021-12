Le président Biden a dû être aussi choqué que quiconque regardait que le présentateur d’ABC World News Tonight, David Muir, lui ait donné du fil à retordre sur sa mauvaise gestion de la pandémie de Covid, lors de leur interview de mercredi. Il y avait peu de marge de manœuvre pour Biden alors que Muir le pressait sur le manque de disponibilité des tests avant Noël et le manque de vision prospective d’une nouvelle variante comme Omicron apparaissant sur les lieux.

Après avoir discuté de l’approbation par la FDA de la pilule anti-Covid de Pfizer et de la façon dont l’administration en a acheté des millions, Muir a approfondi le manque de tests disponibles pour le public juste avant Noël :

BIDEN: Non, je ne pense pas que ce soit un échec. Je pense que c’est – vous pourriez dire que nous aurions dû le savoir il y a un an, il y a six mois, il y a deux mois, il y a un mois.

MUIR: Je l’ai vu à Washington aujourd’hui venir à la Maison Blanche. Si vous allez à la pharmacie, on entend ça encore et encore, des étagères vides, pas de kits de test. Est-ce un échec ?

Après que Biden ait confondu les pilules avec les tests, Muir est revenu sur le manque de préparation de l’administration « près de deux ans dans cette pandémie, vous êtes un an dans la présidence » entraînant « des étagères vides et aucun kit de test à certains endroits trois jours avant Noël quand c’est si important. « Est-ce suffisant ? » voulait-il savoir.

« Non, rien n’a été assez bon », a admis bizarrement Biden. Il a ensuite soutenu que les choses s’étaient améliorées avec lui au pouvoir, suggérant que les gens n’avaient pu se réunir que pour Noël cette année. « Nous n’avons pas pu faire cela à Noël dernier », a-t-il affirmé.

De retour dans la réalité, des millions d’Américains ont voyagé et se sont réunis pour Noël en 2020.

Peu de temps après, Muir a évoqué la promesse malheureuse du président du 4 juillet selon laquelle la pandémie était presque terminée :

BIDEN: Non, nous étions plus proches que jamais, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas.

Après que Muir a demandé et que Biden a convenu que nous « chassions omicron au lieu d’être en avance », l’ancre d’ABC a semblé rejeter la faute sur les genoux de Biden :

« Alors, l’administration ne s’attendait-elle pas à ce qu’il puisse y avoir des moments comme celui-ci où vous auriez une variante hautement transmissible qui est possible au coin de la rue », a précisé Muir dans sa question. À quoi, Biden a suggéré que « bien sûr » l’administration s’attendait à ce que quelque chose comme Omicron se présente.

Ainsi, l’admiration s’attendait à ce que cette chose exacte se produise et a quand même bâclé l’exécution. Où avons-nous déjà vu ça ? C’est vrai, le retrait de l’Afghanistan.

World News ce soir

22 décembre 2021

18:34:43 heure de l’Est

DAVID MUIR : Juste avant que nous nous asseyions ensemble ici, cet omicron a maintenant été détecté dans les 50 états. Et vous avez dit au peuple américain hier que nous sommes préparés à ce qui va arriver. Mais trois jours avant Noël, si vous regardez à travers le pays, vous le voyez partout, ces longues files d’attente, des gens qui attendent des heures dehors dans le froid, juste pour se faire tester pour…

PRÉSIDENT JOE BIDEN : Oui.

MUIR : – être rassuré avant qu’ils ne passent du temps avec leur famille.

BIDEN : Oui.

MUIR: Je l’ai vu à Washington aujourd’hui venir à la Maison Blanche. Si vous allez à la pharmacie, on entend ça encore et encore, des étagères vides, pas de kits de test. Est-ce un échec ?

BIDEN: Non, je ne pense pas que ce soit un échec. Je pense que c’est – vous pourriez dire que nous aurions dû le savoir il y a un an, il y a six mois, il y a deux mois, il y a un mois. J’ai commandé un demi-milliard de pilules, 500 millions de pilules – excusez-moi. 500 millions de kits de test qui seront disponibles pour être envoyés dans chaque foyer en Amérique de quiconque les souhaite.

Mais la réponse est oui, j’aurais aimé avoir pensé à commander un demi-milliard de pilules il y a deux mois avant que Covid n’arrive ici.

MUIR: Mais nous sommes près de deux ans dans cette pandémie, vous êtes un an dans la présidence, des étagères vides et aucun kit de test à certains endroits trois jours avant Noël quand c’est si important. Est-ce assez bon ?

BIDEN: Non, rien n’a été assez bien. Mais regarde, regarde où nous sommes. Quand — à Noël dernier, nous étions dans une situation où nous avions beaucoup moins de vaccinés — les gens ont été vaccinés. Les salles d’urgence étaient remplies. Vous aviez de sérieux renforts dans les hôpitaux qui causaient de grandes difficultés.

Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons 200 millions de personnes entièrement vaccinées. 200 millions de personnes complètement vaccinées, et nous en avons plus que cela qui ont eu une injection, au moins une injection. Et ils reçoivent aussi ces injections de rappel.

Donc, nous avons avancé, et nous continuons, le CDC dit toujours et mes – les docs qui me conseillent là-dessus, ils disent toujours, si vous êtes testé, si vous savez où vous en êtes en termes d’avoir obtenu les coups de feu, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous retrouver avec votre famille et vos amis. Et nous n’avons pas pu faire ça à Noël dernier.

18 h 37 min 14 s heure de l’Est

MUIR : Laissez-moi vous demander ce que vous avez dit le 4 juillet. Je sais que tu t’en souviens bien. Vous avez dit au peuple américain que nous sommes plus proches que jamais de notre indépendance face à un virus mortel. Pensez-vous que vous avez trop promis?

BIDEN: Non, nous étions plus proches que jamais, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. C’est comme, je suis sûr que tu vas me demander quand est-ce que ça va se terminer ? Comment allons-nous faire cela? Allons-nous certainement pouvoir vaincre le Delta – excusez-moi – le virus, Covid-19 ?

La réponse est, l’attente est oui, car nous avons les meilleurs scientifiques du monde. Nous évoluons si rapidement par rapport à d’autres pays. Mais nous ne savons pas, nous ne savons pas avec certitude, alors –

MUIR : Que diriez-vous à certains Américains qui pourraient dire que cela donne l’impression que nous poursuivons omicron au lieu d’être en avance, entièrement préparés pour cela ?

BIDNE: Eh bien, écoutez, Omicron n’est vraiment entré en scène que juste avant Thanksgiving. Nous ne parlions pas d’Omicron il y a six mois. Mais c’est juste récent. Et donc nous poursuivons Omicron. Mais le fait est que vous courez après tout ce qui arrive sur la scène qui n’était pas, n’était pas là avant, et ce n’était pas là l’été dernier par exemple.

MUIR : le vice-président [Kamala Harris] dit ces derniers jours que vous n’avez pas vu venir Delta, vous n’avez pas vu venir Omicron. Comment vous êtes-vous trompé ?

BIDEN : [Laughter] Comment nous sommes-nous trompés ? Personne ne l’a vu venir. Personne dans le monde entier. Qui l’a vu venir ?

MUIR: Je suppose – je suppose que ce que je demande, c’est que les scientifiques disent depuis longtemps que lorsque vous avez affaire au coronavirus, Covid-19, il va y avoir des mutations. Que très probablement avec le temps, il deviendra très transmissible parce que ce virus essaie de rester en vie —

BIDEN : Oui.

MUIR : – essayer de survivre. L’administration ne s’attendait-elle donc pas à ce qu’il puisse y avoir des moments comme celui-ci où vous auriez une variante hautement transmissible –

BIDEN : Bien sûr.

MUIR : – c’est possible au coin de la rue ?

BIDEN: C’était possible, et il est possible qu’il y ait d’autres variantes qui se présentent. C’est possible. Mais que comptez-vous faire ? Vous planifiez ce que vous pensez être disponible, c’est-à-dire les menaces les plus probables qui existent à ce moment-là, et vous y répondez.

(…)