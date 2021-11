ABC ne diffuse pas 2 émissions majeures ce soir en raison du spécial de vacances Disney

La saison des vacances est déjà là, et la meilleure façon de le savoir est de jeter un coup d’œil aux horaires de la télévision. Nous avons encore des restes de Thanksgiving dans le réfrigérateur, mais ABC diffuse déjà The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration et The Great Christmas Light Fight le dimanche 28 novembre. Cela signifie qu’il n’y a pas de nouveaux épisodes de Celebrity Wheel of Fortune ou The Rookie ce soir.

Le monde merveilleux de Disney: Célébration des fêtes magiques débutera à 19 h HE et mettra en vedette le juge de Danse avec les étoiles Derek Hough en tant que co-animateur, ainsi que sa sœur et ancienne danseuse professionnelle DWTS Julianne Hough et la star de Hamilton Ariana DeBose. Le spectacle de deux heures comprendra des représentations de classiques des vacances des frères et sœurs Hough et DeBose, ainsi que des performances de Jimmie Allen, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Brett Eldredge, NEEDTOBREATHE et Switchfoot, Norah Jones, Gwen Stefani et Sebastian Yatra. Comme beaucoup de ces offres spéciales Disney, il comprendra de nombreuses promotions pour les projets Disney, notamment le nouvel hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser à Walt Disney World et les films Encanto et West Side Story. Un compagnon spécial, Disney Parks Magical Christmas Day Parade, sera diffusé le 25 décembre à 10 h HE et mettra en vedette les frères et sœurs Hough et Trevor Jackson comme hôtes.

Si cela ne vous suffit pas, ABC diffuse également la première de la saison 9 de The Great Christmas Light Fight, à partir de 21 h HE. La première comprend quatre familles californiennes espérant impressionner suffisamment le juge Carter Oosterhouse pour remporter le prix de 50 000 $. Les familles comprennent les Ford, qui ont recréé The Nightmare Before Christmas sur leur pelouse; la famille Quintero, qui a créé un pré de Noël avec plus de 8 000 fleurs illuminées faites à la main ; la famille Aromin, qui a inclus une grande roue Mickey de 12 pieds dans leur exposition ; et la famille Levy, qui a construit un affichage lumineux enfermé dans des lumières symétriques en forme de losange.

Les fans de Wheel of Fortune n’ont pas longtemps à attendre le retour de la version célébrité en prime time du jeu télévisé bien-aimé. La roue de la fortune des célébrités reprend le dimanche 5 décembre à 20 h HE, avec les acteurs John Michael Higgins, Nia Vardalos et Jodie Sweetin jouant pour leurs organismes de bienfaisance préférés. L’émission, qui met en vedette Pat Sajak et Vanna White en tant qu’hôtes, en est maintenant à sa deuxième saison.

La recrue reviendra également dans son créneau horaire habituel du dimanche à 22 h HE le 5 décembre. Le nouvel épisode s’intitule « Hit and Run » et voit l’équipe partir à la recherche d’une seule personne au milieu d’un événement impliquant de nombreuses victimes. . La sœur de Tim, Ginny, se présente également avec des nouvelles surprenantes, tandis que Lopez se bat avec l’accord de Wesley et Elijah. La recrue en est maintenant à sa quatrième saison et met en vedette Nathan Fillion dans le rôle de John Nolan, un natif de Pennsylvanie qui déménage à Los Angeles et devient la plus vieille recrue du LAPD au début de la série. Alyssa Diaz, Richard R. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Shawn Ashmore et Jenna Dewan jouent également dans le drame policier.