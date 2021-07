ABC Odd Man Out alors que NBC dénonce la «dictature communiste» de Cuba .

Suivant le responsable du CBS Evening News qui a admis que le « régime communiste » était responsable de tous les problèmes à Cuba la veille au soir, le correspondant de NBC Nightly News de mardi a vu le correspondant Morgan Radford appeler la « dictature communiste » de l’île pour les « graves pénuries alimentaires » et la répression de la liberté d’expression. Elle a également souligné les Cubains-Américains légitimement émotifs qui protestaient en solidarité avec ceux qui se battent pour leur liberté.

Et tandis que Radford a imputé le sort du peuple cubain à la « dictature communiste », le correspondant d’ABC Victor Oquendo a fourni peu de contexte sur World News Tonight pour les manifestations réelles.

“Les manifestants appelant à la liberté alors que les pénuries de nourriture et de médicaments dévastent l’île”, a-t-il rapporté vers la fin du segment. Mais il n’y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle ils « appelleraient à la liberté ».

Après que le présentateur de NBC, Lester Holt, a lancé le segment en rapportant que “les médias d’État de Cuba rapportent qu’un homme a été tué et que plusieurs manifestants et responsables de la sécurité ont été blessés lors de manifestations antigouvernementales”, Radford a diffusé des clips consécutifs de manifestants dans Le quartier Little Havana de Miami, en Floride, suppliant l’Amérique de l’aider :

FEMME NON IDENTIFIÉE 1 : Un changement arrive et il est temps de changer. (…) FEMME NON IDENTIFIÉE 2 : C’est maintenant une situation de vie ou de mort. (…) FEMME NON IDENTIFIÉE 3: Ils meurent de faim, il y a littéralement des pénuries alimentaires, des pénuries médicales et le peuple cubain a besoin d’aide. FEMME NON IDENTIFIÉE 4 : Qu’est-ce que ça va prendre ? Si cela n’arrive pas maintenant, quand cela arrivera-t-il ?

“Là où les Cubains de l’île sont aux prises avec de graves pénuries alimentaires, une augmentation des cas de COVID et une dictature communiste qui coupe Internet tandis que les manifestants appellent à l’aide”, a-t-elle déclaré. “Leur indignation et leur désespoir capturés par une chanson à succès virale intitulée ‘Patria Y Vida.'”

Radford a souligné que la chanson, qui signifiait “patrie et vie” en anglais, était “une variante du slogan de l’ère communiste” patria o muerte “signifiant la patrie ou la mort”. Elle s’est également entretenue avec l’un des co-créateurs de la chanson, “le musicien cubain Yotuel Romero, qui a fui Cuba il y a 25 ans”.

Ensemble, ils ont parlé de la façon dont la chanson parlait de « la vie », « la chose la plus importante » :

YOTUEL ROMERO : [Speaking Spanish] RADFORD : Vous avez changé ce slogan ? ROMERO : Si. [Speaking Spanish]. RADFORD : Vous avez changé la mort pour la vie. ROMERO : Oui, bien sûr. Nous avons besoin de vie. RADFORD : Nous avons besoin de vie. ROMERO : Oui. RADFORD : C’est important. ROMERO: Muy importante RADFORD : C’est la chose la plus importante. Il dit qu’ils se battent parce que leur famille sur l’île ne le peut pas.

“Aujourd’hui encore, une militante Dina Stars a été arrêtée par les autorités cubaines alors qu’elle exprimait son point de vue à une chaîne d’information espagnole”, a averti Radford. “Romero était dans l’émission quand c’est arrivé en direct.”

Radford a conclu son rapport avec un dernier manifestant qui a crié : « Ils ont besoin de leur liberté. Ils le méritent. Cela fait assez longtemps. C’est assez. C’est déjà assez.

