Sont-ils de mauvais perdants ? Peut-être, mais dans tous les cas, ABC a passé une partie de Good Morning America de dimanche à espérer que les familles des soi-disant «victimes» de Kyle Rittenhouse le poursuivraient devant un tribunal civil. Cela survient après que l’adolescent a été déclaré non coupable et qu’il a utilisé à juste titre l’autodéfense légale contre plusieurs agresseurs violents qui étaient en émeute. Au-delà de cela, le réseau s’est également mis à dénoncer l’ensemble du système judiciaire sur This Week, au cours de l’heure suivante.

Après avoir examiné le procès pour meurtre en cours d’Ahmaud Arbery avec l’analyste juridique en chef Dan Abrams, le co-présentateur Whit Johnson a déploré que Rittenhouse ait été « déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort par balle de deux hommes lors d’une manifestation dans le Wisconsin ». Il s’est demandé : « Mais qu’est-ce qui se passe ensuite maintenant » et « pourrait-il y avoir des affaires civiles?«

Abrams semblait plein d’espoir qu’« il pourrait y en avoir ». Ajouter:

Ce qu’il a omis de mentionner, c’est qu’avec le jury le déclarant innocent et qu’il a agi légalement en se défendant, la probabilité que les affaires civiles soient couronnées de succès était minime. La décision a également fait éclater la bulle de l’attaquant Gaige Grosskreutz qui poursuit la ville pour 10 millions de dollars.

Cependant, Abrams a averti Johnson que Rittenhouse pourrait avoir la capacité légale de poursuivre les médias et d’autres pour diffamation et calomnie :

C’était le Conseil l’ancien lycéen de Covington, Nicholas Sandmann, a donné à Rittenhouse.

Rittenhouse a également été le premier sujet de discussion pour les journalistes de This Week, où l’animatrice de remplacement Martha Raddatz a invité le correspondant national en chef Byron Pitts à condamner l’ensemble du système juridique comme raciste. « [I]n cet essai, tous impliqués dans l’affaire étaient blancs. Rittenhouse, les hommes qui sont morts, mais cette affaire a intensifié le débat sur la justice raciale et le système juridique lui-même, » elle a dit.

Pitts a accepté, déclarant : «[T]c’est absolument vrai. Et pour beaucoup de gens, ce n’est pas un débat, c’est une réalité froide et dure. Et en Amérique, il n’y a qu’un seul système judiciaire si vous êtes blanc et riche. Il y en a un autre si vous êtes pauvre et une personne de couleur.

En proclamant en outre : «Et donc je pense que pour la plupart des gens raisonnables, et la plupart des sondages le confirmeraient, les quelques personnes raisonnables croiraient que si un garçon noir de 17 ans avec un AR-15 s’est présenté la nuit à Kenosha, dans le Wisconsin, a tué deux personnes et en a blessé une troisième, puis ce garçon noir aurait été traité de la même manière par la police ou par le système judiciaire.«

Chose intéressante, le même jour, Rittenhouse a été déclaré non coupable, tout comme Andrew Coffee IV, un homme noir de Floride. Dans ce cas, Coup de café sur les députés du shérif lors d’un raid du SWAT à son domicile où il dormait lorsque les députés se sont annoncés et ont arrêté son père. Lorsqu’ils ont percé la fenêtre de sa chambre, Coffee a commencé à tirer pour se défendre et sa petite amie a été tuée par des députés dans un échange de tirs. Il a plaidé la légitime défense et le jury l’a déclaré non coupable.

Pendant ce temps, les médias libéraux ont ignoré cette affaire.

L’appel d’ABC pour des poursuites civiles contre Rittenhouse a été rendu possible grâce aux parrainages lucratifs de Ascendance et Abbott. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

Les transcriptions sont ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Good Morning America d’ABC

21 novembre 2021

8 h 14 min 33 s heure de l’Est

(…)

WHIT JOHNSON: Donc, une autre affaire importante que nous suivions la semaine dernière, Kyle Rittenhouse a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort par balle de deux hommes lors d’une manifestation dans le Wisconsin. C’était l’année dernière, mais que se passe-t-il maintenant ? Pourrait-il y avoir des affaires civiles?

DAN ABRAMS : Oui, je pense qu’il pourrait y en avoir. Vous verrez peut-être certaines des victimes décider de poursuivre Kyle Rittenhouse. N’oubliez pas que la norme juridique dans une affaire civile est bien inférieure à celle d’une affaire pénale. À maintes reprises dans le contexte de cette affaire, je n’arrêtais pas de parler de la lourdeur du fardeau pour les procureurs de surmonter la légitime défense au-delà de tout doute raisonnable. Eh bien, dans une affaire civile, il faut juste que ce soit de la négligence. Vous devez juste prouver que c’est plus probable qu’improbable.

Et puis, bien sûr, il y a le revers de la médaille, c’est que Kyle Rittenhouse peut finir par poursuivre des personnes qui ont dit des choses à son sujet qui, selon lui, n’étaient pas exactes. Donc, je pense vraiment que vous pourriez voir une certaine activité dans les tribunaux civils à la suite de cette affaire.

JOHNSON : Très bien. Beaucoup de choses à surveiller.

(…)

Cette semaine

9 h 05 min 17 s heure de l’Est

MARTHA RADDATZ : Et Byron, dans ce procès, tous ceux qui étaient impliqués dans l’affaire étaient blancs. Rittenhouse, les hommes décédés, mais cette affaire a intensifié le débat sur la justice raciale et le système juridique lui-même.

BYRON PITTS : Martha, c’est absolument vrai. Et pour beaucoup de gens, ce n’est pas un débat, c’est une réalité froide et dure. Et en Amérique, il n’y a qu’un seul système judiciaire si vous êtes blanc et riche. Il y en a un autre si vous êtes pauvre et une personne de couleur. Étude après étude montre que les hommes noirs sont arrêtés plus souvent, condamnés plus souvent et condamnés à des peines plus longues que les hommes blancs accusés du même crime, et il en va de même pour la discipline dans les écoles, cette disparité.

Et Martha, voici une étude, je pense, qui parle de cette affaire et des préoccupations concernant cette affaire. Selon le FBI, une fusillade mortelle où le tireur est blanc et la victime est noire, trois fois plus probable est jugée justifiable si les deux parties étaient blanches.

Et donc je pense que pour la plupart des gens raisonnables, et la plupart des sondages le confirmeraient, les quelques personnes raisonnables croiraient que si un garçon noir de 17 ans avec un AR-15 se présentait la nuit à Kenosha, Wisconsin, tuait deux personnes et blessé un troisième, alors ce garçon noir aurait été traité de la même manière par la police ou par le système judiciaire.

(…)