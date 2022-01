ABC prend une décision sur la saison 6 de « Station 19 »

ABC a renouvelé Station 19 pour une sixième saison mardi, le lendemain du jour où le réseau a repris Grey’s Anatomy pour une autre année. Station 19 se concentre sur un groupe de pompiers de Seattle, mettant en vedette Jason George dans le rôle du Dr Ben Warren, le personnage qu’il a créé dans Grey’s Anatomy. Krista Vernoff sera de retour en tant que showrunner, le même poste chez Grey’s.

Grey’s et Station 19 ont été les deux premières émissions d’ABC renouvelées pour la saison 2022-2023. Les deux ont continué à être des artistes constants pour le réseau et sont les deux émissions les mieux notées d’ABC. Station 19 obtient en moyenne une note de 2,17 chez les 18-49 ans cette saison, dont 35 jours d’écoute sur les plateformes linéaires et numériques.

« C’est un privilège de raconter les histoires de nos premiers intervenants héroïques, qui, dans notre émission et dans la vraie vie, mettent leur vie en danger chaque jour pour nous protéger tous », a déclaré Vernoff dans un communiqué. « Je suis très reconnaissant à Disney et ABC pour le ramassage anticipé de la saison six de Station 19 ! C’est un hommage au travail incroyable de nos talentueux acteurs, équipe, scénaristes et équipe créative, ainsi que le dévouement de nos fidèles fans qui connectez-vous chaque semaine. »

« La narration captivante et la base de fans passionnés que Station 19 continue de cultiver témoignent du dévouement sans faille de Krista Vernoff et des acteurs et de l’équipe incroyablement talentueux », a ajouté Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment. « Couplé avec le renouvellement d’hier de Grey’s Anatomy, le retour de Station 19 assure plus d’opportunités de croisement et une soirée passionnante de rendez-vous télévisés. »

Outre George, Station 19 met également en vedette Jaina Lee Ortiz, Gray Damon, Barrett Doss, Jay Hayden, Okieriete Onaodowan, Boris Kodjoe, Stefania Spampinato et Carlos Miranda. Stacy McKee a créé la série et a servi de showrunner pendant les deux premières saisons avant que Vernoff ne prenne le relais. Shonda Rhimes et la star de Grey’s Anatomy Ellen Pompeo sont les productrices exécutives.

ABC a renouvelé Grey’s Anatomy pour la saison 19 lundi. Pompeo sera de retour à la tête de l’émission, aux côtés des deux seules autres stars originales restantes, Chandra Wilson et James Pickens Jr. Station 19 est le deuxième spin-off de Grey, après le succès de Private Practice, diffusé de 2007 à 2013. Station 19 et Grey’s Anatomy reviennent avec un autre crossover de deux heures le jeudi 24 février à 20 h HE. Les saisons en cours des deux émissions sont disponibles en streaming sur Hulu.