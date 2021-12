ABC prend une décision sur l’émission spéciale « Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve » au milieu des restrictions de Times Square

ABC continuera comme prévu – pour l’instant – avec le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest à la lumière des nouvelles restrictions à Times Square au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 omicron à New York. Deadline rapporte que le réseau adopte une approche attentiste et se tourne vers la ville de New York pour obtenir des conseils. Le maire Bill de Blasio a annoncé cette semaine que la ville procéderait au largage du bal du réveillon du Nouvel An, mais avec moins de fêtards et des règles plus strictes, notamment des masques et une distanciation sociale.

ABC procède à Rockin ‘Eve 2022 tout en adhérant au CDC et aux protocoles locaux concernant les spectateurs à Times Square. L’année dernière, la spéciale s’est poursuivie avec de petits groupes de premiers intervenants en tant que participants. Les responsables de New York ont ​​déjà déclaré que les personnes assistant à la chute du ballon de Times Square devaient montrer une preuve de vaccination, mais la propagation de la variante du coronavirus Omicron a mis l’événement en danger. Mercredi, les autorités ont décidé que l’événement se poursuivrait, mais seulement 15 000 personnes environ seront autorisées à entrer dans une zone pouvant généralement accueillir 58 000 personnes. Les fans ne seront pas autorisés à entrer dans la zone avant 15 heures. Tout le monde devra porter un masque facial et montrer une pièce d’identité avec photo pour entrer, a déclaré le bureau du maire.

Alors que la nouvelle vague de COVID s’empare de la ville de New York, la hausse des taux d’infection a fermé Broadway et entraîné l’annulation de la plupart des événements en personne. Fox a annulé son Toast & Roast du Nouvel An 2022 plus tôt cette semaine. Le réseau a mis fin à l’émission spéciale, notant que même avec des protocoles sanitaires stricts, « la récente vitesse de propagation des cas Omicron a rendu impossible la production d’une émission spéciale en direct à Times Square qui réponde à nos normes ».

Cette année, le réveillon du Nouvel An de Dick Clark marquera le 50e anniversaire de la fête spéciale. L’émission, animée par Seacrest en direct de Times Square, présentera le premier compte à rebours en espagnol de Rockin’ Eve, avec Porto Rico comme première destination hôte. Les artistes de cette année incluent Avril Lavigne, Travis Barker, AJR, Big Boi, French Montana, Macklemore avec Ryan Lewis, Måneskin, Masked Wolfe, Mae Miller, OneRepublic et Walker Hayes. LL Cool J et Billy Porter se produiront à partir d’un bateau fluvial sur le fleuve Mississippi. Journey, Karol G et la star du R&B Chloe se produiront depuis New York.