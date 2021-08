ABC Presse Déf. Seconde. Austin sur le manque d’action pour aller sauver les Américains à Kaboul ⋆ 10z viral

Une semaine après la chute de l’Afghanistan, la réponse de l’administration Biden s’effondrait alors que des milliers d’Américains étaient toujours piégés à Kaboul et dans d’autres endroits du pays. Alors que le département d’État a dit aux Américains qu’ils devaient braver les rues et les talibans pour se rendre à l’aéroport et à la maison, Martha Raddatz d’ABC a pressé le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dimanche dans l’émission This Week afin de découvrir pourquoi l’armée la plus compétente au monde était n’essayant pas de sauver son peuple.

La première question de Raddatz concernait l’adhésion de l’administration au respect de la date limite arbitraire du 31 août et si elle prévoyait de rester au-delà de cette date pour sauver les Américains. Austin était étonnamment évasif :

Nous allons faire de notre mieux pour faire sortir tout le monde, chaque citoyen américain, qui veut sortir. Et nous continuons à chercher différentes manières – et des manières créatives d’atteindre et de contacter les citoyens américains et de les aider à entrer dans l’aérodrome.

La façon dont l’administration disait qu’elle aidait les Américains “qui veulent sortir” donnait l’impression qu’elle prévoyait de considérer globalement toute personne n’étant pas à l’aéroport à ce moment-là comme voulant rester. Austin a ajouté du crédit à cette crainte après avoir refusé de dire si le président Biden serait disposé à prolonger le délai.

L’un des plus gros problèmes dont nous avons été témoins avec l’évacuation inepte était que d’autres pays envoyaient des troupes pour sauver leurs citoyens et l’Amérique ne l’était pas. “Pourquoi les troupes américaines ne peuvent-elles pas aller à Kaboul et aider ces Américains, aider ces Afghans qui ont aidé les Américains à se rendre à l’aéroport», voulait savoir Raddatz.

Austin a essayé de prétendre qu’ils faisaient cela en citant UNE mission d’hélicoptère, mais Raddatz n’allait pas le laisser s’en tirer et a laissé tomber un fait majeur à propos de la mission :

AUSTIN : Nous sommes sortis. Vous avez vu des preuves d’une opération l’autre jour où nous avons survolé quelques hélicoptères – c’était une très courte distance. RADDATZ : Environ mille mètres, non? AUSTIN : Ouais. Mais certainement, cela a aidé 169 citoyens américains à franchir la porte sans – sans problèmes.

Raddatz a également confronté Austin lorsqu’il a tenté de faire valoir qu’il était sûr pour les Américains de se rendre eux-mêmes à l’aéroport sans sécurité, appelant à la façon dont les Américains étaient battus dans les rues par les talibans. Il a grossièrement essayé de minimiser les attaques:

RADDATZ : Vous avez des dizaines de milliers de personnes là-bas désespérées pour se rendre à l’aéroport, entourées par les talibans. Alors, pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas envoyer de convois là-bas ? AUSTIN : Si vous avez un passeport américain et si vous avez les bonnes informations d’identification, les talibans ont permis aux gens de passer en toute sécurité. RADDATZ : Pas dans tous les cas. AUSTIN : Il n’y a pas d’absolu dans ce genre d’environnement, comme vous l’imaginez Martha. Il y a eu des incidents de personnes ayant des rencontres difficiles avec les talibans.

Contrairement au manque d’engagement d’Austin à envoyer des convois pour sauver les Américains, vétéran et sénateur actuel du GOP, Joni Ernst a appelé l’armée américaine à les envoyer et s’ils ont besoin d’envoyer plus de troupes, qu’il en soit ainsi. pic.twitter.com/iqZe9gINm7 – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 22 août 2021

Le plan du secrétaire à la Défense était d’appeler les talibans et de ramper pour qu’ils s’en débarrassent.

“Mais plus loin dans Kaboul, il y a des gens désespérés pour y entrer. Nous sommes l’armée la plus compétente au monde», a repoussé Raddatz. Austin a poursuivi en affirmant que l’armée la plus compétente au monde devait rester à l’aéroport.

Après son entretien avec Austin, Raddatz s’est entretenue avec un vétéran de l’armée et actuel sénateur républicain, Joni Ernst (IA), qui a déclaré qu’ils devraient envoyer des convois militaires pour sauver les Américains et s’ils avaient besoin d’envoyer plus de troupes, qu’il en soit ainsi.

