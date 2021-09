ABC Show ‘Queens’ recrute un rappeur majeur pour un rôle récurrent

Il semble que Cam’ron fera plusieurs apparitions dans la prochaine série d’ABC Queens. Mettant en vedette un casting de stars comprenant Brandy, Naturi Naughton, Eve et Nadine Velazquez, le spectacle racontera l’histoire de “quatre femmes dans la quarantaine qui se réunissent pour avoir la chance de retrouver leur renommée et de retrouver l’allure qu’elles avaient dans les années 90 quand ils étaient des légendes dans le monde du hip-hop.” Le rappeur Dipset se présentera, mais jouera comme un collaborateur fréquent du groupe.

D’après les apparences de ses diverses manigances sur les réseaux sociaux, il semble que le rappeur s’est amusé en travaillant sur le plateau. “Alors mes derniers jours sur le plateau approchaient, et je devais faire connaître toutes mes idées à tout le monde avant qu’ils ne recommencent à me traiter comme un rappeur. Ma dernière rencontre était avec du cognac et de la naturi .. Comme vous pouvez le voir, j’ai été impressionné par le temps avant ils m’ont viré du plateau”, a-t-il déclaré à ses abonnés sur Instagram. “Je leur parlais de la plus grosse merde de tous les temps et ils ont agi comme si j’étais un bug… ça allait s’appeler” Rico Tasha & Big Moesha ” le plus vieux Moesha à transporter le long de la côte est. Je leur ai même dit que je pouvais faire mes propres cascades. (Ma chaussure s’est détachée et est restée dans le personnage.. l’a tué) Ils ne le sentaient pas. “

Il s’est également amusé avec Brandy, plaisantant et tirant aux dés dans la série. “Alors Brandy m’a trompé sur certains” Les hommes blancs ne peuvent pas sauter “. Elle a dit qu’elle ne connaissait que le craps, n’a jamais joué au Celo, a même demandé” pourquoi c’est 3 dés “. .elle roule des craquements de tête, elle est bonne avec la fièvre (ce qui signifie qu’elle a roulé un 5) etc”, a-t-il déclaré, sous une vidéo des deux en train de jouer. “Personnellement, je me suis offusqué quand elle a dit qu’elle roulait des Deadies. !! puis elle m’a jeté le “WestSide” au visage. Je blâme Ray J, il a dû lui apprendre tout ce s––. … et autre chose… arrête d’essayer d’utiliser mes paroles/dipset contre moi, et ne te lance plus jamais comme ça !!!”