ABC Sitcom redémarré, recrute la star originale

Le redémarrage par HBO Max d’une sitcom ABC bien-aimée est enfin une réalité. Après s’être réunis ces dernières années, le redémarrage de Head of the Class arrivera sur le service de streaming le 4 novembre. Non seulement les fans de Head of the Class rencontreront une toute nouvelle génération d’étudiants, mais ils verront un visage familier, également. Le streamer a révélé que Robin Givens, qui jouait Darlene Merriman dans la série des années 80, reprend officiellement son rôle.

Dans cette version de la série, elle est maman d’un des étudiants. Elle est également « membre du programme original de distinctions honorifiques individualisées (IHP) » et avocate titulaire d’un diplôme de Stanford qualifié d' »ambitieux ». Le streamer a en outre révélé: « Elle veut ce qu’il y a de mieux pour son fils et est hyper concentrée sur sa réussite. Darlene pourrait avoir besoin d’un rappel de l’impact positif qu’un enseignant prêt à l’emploi peut avoir, mais elle se bat pour le bien de tous les élèves de Meadows Creek High en tant que co-responsable de l’Association des parents. »

Le synopsis officiel de HBO Max pour le nouveau chef de classe se lit comme suit : « Inspiré par la sitcom de la même époque, Head of the Class se concentre sur un groupe d’élèves du secondaire surperformants qui relèvent leur plus grand défi : une enseignante, Alicia (One Day at a Time’s Isabella Gomez), qui veut qu’ils se concentrent moins sur les notes et plus sur l’expérience de la vie. La série présente Robin Givens en tant que Darlene Merriman adulte. » Ceci est une histoire en développement.