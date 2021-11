ABC Special ‘A Very Boy Band Holiday’ termine NSYNC, New Kids, Boyz II Men, plus comme cadeau pour les fans

Les fans des groupes de garçons classiques des années 90 et 2000 vont passer un très bon Noël. ABC lance un spécial vacances appelé A Very Boy Band Holiday ! et mettra en vedette des membres du groupe *NSYNC, New Kids on the Block, Boyz II Men, 98 Degrees, New Edition et O-Town. ABC a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux et l’annonce mettait en vedette Joey Fatone (*NSYNC), Chris Kirkpatrick (*NSYNC), Lance Bass (*NSYNC), Wanya Morris (Boyz II Men), Shawn Stockman (Boyz II Men), Bobby Brown (nouvelle édition), Michael Bivins (nouvelle édition), Joey McIntyre (NKOTB), Erik-Michael Estrada (O-Town), Nick Lachey (98 degrés), Drew Lachey (98 degrés), Jeff Timmons (98 degrés) et Justin Jeffre (98 degrés).

Entertainment Tonight rapporte que le spécial mettra en vedette le supergroupe interprétant des classiques des vacances, ainsi que les succès des vacances de leurs groupes respectifs. Il y a aussi des invités spéciaux non encore annoncés qui feront une apparition, et de nouvelles chansons originales seront présentées. Fatone et Morris interpréteront « A Very Boy Band Holiday » et McIntyre chantera « This One’s For The Children » avec son fils Griffin. A Very Boy Band Holiday sera diffusé le lundi 6 décembre à 20 h sur ABC.

Ce spécial fait suite à Fatone et Bass qui font équipe avec les membres des Backstreet Boys AJ McLean et Nick Carter pour l’événement Bingo Under the Stars Pride, qui profite au Trevor Project, en juin. « Nous étions juste sur scène en train de dire ‘Peut-être que nous devrions faire un supergroupe, une tournée et faire un album' », a déclaré Carter à Variety. « Nous nous sommes réunis pour une cause plus grande que nous, alors laissons-la s’épanouir en quelque chose. » McLean a ajouté que plus les membres du groupe voulaient rejoindre « les plus fous », expliquant la programmation compliquée, « Les fans veulent toujours une tournée Backstreet/NSYNC, mais ça doit être tous les 10. C’est la seule façon de le faire fonctionner , donc je pense qu’il dormirait dessus si [Timberlake] ne l’a pas fait, mais c’est un père qui fait son truc et je respecte totalement ça. Ce quatre est une équipe de rêve en ce moment. »

McLean s’est également associé à Chris Kirkpatrick de NSYNC pour lancer leur nouveau single collaboratif, « Air », à Las Vegas lors de la collecte de fonds Music for Life pour la Victoria’s Voice Foundation. McLean fait régulièrement équipe avec d’autres artistes avec son groupe parallèle, ATCK (All the Cool Kids), qui amène une « porte tournante » de musiciens, a-t-il déclaré à Variety.

« Il fut un temps où je ne pouvais pas être dans la même pièce que ce type », a admis Kirkpatrick à propos de la rivalité des groupes à leur apogée. « Mais il y a toujours eu un respect mutuel, et maintenant que nous sommes tous parents, nous avons grandi. En réfléchissant aux choses, c’est cool de voir ce que chacun des groupes a fait et comment tout cela a fonctionné ensemble. C’était vraiment cette symbiose relation avec Backstreet, 98 Degrees, nous et même O-Town et d’autres groupes qui sont venus. »