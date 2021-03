ABC News travaillait évidemment en tant que bras de l’administration Biden pendant Good Morning America dimanche, alors qu’ils crachaient des mensonges et de la désinformation sur les efforts républicains pour accroître l’intégrité de nos élections. Bien qu’il ait affirmé que le GOP ciblait «les électeurs noirs qui l’ont aidé à gagner là-bas en Géorgie», le réseau a refusé d’expliquer exactement comment la loi et d’autres projets de loi feraient cela. Au lieu de cela, ils ont utilisé une campagne de peur à grande échelle pour tenter d’empoisonner le GOP auprès des téléspectateurs.

« Le président Biden est clairement excité, bouleversé par cette nouvelle loi en Géorgie. Son équipe et d’autres critiques disent que les électeurs noirs qui l’ont aidé à gagner là-bas en Géorgie, l’ont aidé à se rendre ici à la Maison Blanche sont visés par cette nouvelle loi et seraient les plus touchés.», A annoncé MaryAlice Parks, correspondante de la Maison Blanche.

Il convient de noter que Parks avait un grand sourire sur son visage lorsqu’elle a parlé de la victoire de Biden en Géorgie.

Park a commencé la partie vidéo de son rapport en notant les manifestations en Géorgie et en dénonçant le «traitement du représentant de l’État Park Cannon qui a été arrêté dans la maison de l’État alors que le gouverneur a signé le projet de loi. Alors que Parks essayait de suggérer que l’arrestation de Cannon était due au projet de loi, la réalité était qu’elle créait une perturbation en frappant à la porte du bureau du gouverneur Brian Kemp (à droite) pendant que la cérémonie de signature était en cours.

Sans entrer dans les détails, Parks a fait des commentaires généralisés sur la loi et ne s’est pas soucié d’expliquer comment ils avaient réalisé sa revendication initiale de cibler les électeurs noirs de Biden:

La loi limite les urnes électorales, ajoute de nouvelles exigences pour le vote par correspondance et criminalise quiconque autre qu’un agent de scrutin offre de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui attendent en ligne. Le président Biden a déclaré que le ministère de la Justice examinait la question, appelant la loi réclamée par les républicains non américaine!

Bien sûr, elle a enchaîné avec un extrait sonore de Biden affirmant ridiculement que la loi «fait ressembler Jim Crow à Jim Eagle».

En réalité, les démocrates et leurs amis dans les médias libéraux affirmaient depuis des années que la Géorgie était un foyer d’efforts de répression des électeurs par les républicains, y compris pendant les primaires démocrates de 2020. Ces mensonges persistaient malgré un taux de participation élevé et record à de multiples élections. Ces revendications se sont évaporées après la victoire de Biden, mais étaient renouvelées.

Mais le co-présentateur Dan Harris et le correspondant en chef à Washington, Jonathan Karl, ne se souciaient pas des faits alors qu’ils continuaient à pousser les mensonges.

«Vous et moi parlions hier par e-mail, et vous disiez que cette question de la façon dont nous organisons les élections en Amérique, en d’autres termes, comment nous fonctionnons en tant que démocratie, est peut-être le défi le plus difficile et le plus important que Joe Biden fait face », a déclaré Harris.

Karl a faussement insisté sur le fait que les républicains voulaient réussir « plus difficile de voter« Avec pour objectif »faire baisser la participation électorale.»Et bien qu’il ait qualifié cela de partisan, Karl a vanté les efforts des démocrates du Congrès pour retirer aux États le droit d’organiser leurs élections et de les nationaliser:

Et au Congrès, vous avez cet effort pour lutter contre cela en facilitant considérablement le vote. En confiant au gouvernement fédéral le mandat que les États ont considérablement élargi le vote par correspondance et le vote anticipé. Ces efforts sont presque entièrement partisans.

Harris a insisté sur le fait que Biden serait notre sauveur, mais Karl ne savait pas comment il le pouvait.

