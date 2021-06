ABC trouve qu’il est « surprenant » de « financer la police » pas plus important dans la course des maires de New York 10z viral

Dans un autre exemple des médias nationaux basés à New York pensant que leurs activités et leur politique locales étaient une préoccupation pour le reste du pays, cette semaine d’ABC mettait en vedette le correspondant en chef à Washington Jonathan Karl (parce que DC est apparemment New York maintenant) examinant la course à la mairie . Et alors qu’il n’a regardé que les démocrates, il a trouvé “surprenant” que le mouvement radical “defund the police” ne soit activement poussé que par l’un des huit principaux candidats.

Karl l’a décrit comme « Retour à la normale, mais il se passe quelque chose de surprenant dans la ville progressiste de New York ». Il a été choqué qu’ils essaient de faire appel à des personnes sensées. « Alors que vous pourriez penser que ce serait une course à gauche, les principaux candidats parlent dur contre le crime. S’opposer aux hausses d’impôts et parler de garder les entreprises à New York », a-t-il déclaré.

Ajoutant: “L’année dernière, le cri de ralliement de la police a été financé, pas ici, pas maintenant.”

Karl s’est entretenu avec certains des meilleurs candidats pour leur expliquer pourquoi ils ne voulaient pas démanteler le département de police de New York :

KARL : Que faites-vous du budget global du NYPD ? KATHRYN GARCIA : Je n’ai pas prévu d’apporter des modifications au budget. Nous les examinerons pour déterminer s’il y a ou non des gains d’efficacité, mais je pense que nous devons avoir notre force de patrouille dans les rues de New York. KARL : Alors, que s’est-il passé avec tout le financement du mouvement policier qui était si important l’année dernière ? ANDREW YANG : Financer la police n’est pas la bonne approche pour la ville de New York. La plupart des New-Yorkais à qui je parle sont très, très préoccupés par ce qui se passe dans leur quartier et, si quoi que ce soit, ils veulent voir plus d’officiers et nous devons lancer une campagne de recrutement dans toute la ville pour plus d’officiers.

“La sécurité publique. Parce que la sécurité publique est vraiment le fondement de tous les problèmes. Nous ne pouvons pas redresser notre économie si nous ne sommes pas en sécurité », a déclaré à Karl le président de l’arrondissement de Brooklyn et officier du NYPD, Eric Adams, expliquant le problème numéro un de la course.

Karl a également souligné la campagne de Maya Wiley, la candidate anti-police qui “a obtenu un grand soutien de la députée Alexandria Ocasio-Cortez”. « Wiley dit qu’elle retirerait un milliard de dollars du budget de la police », a-t-il noté.

Ce n’est qu’à ce moment-là que Karl a admis à quel point le crime était devenu incontrôlable dans la ville depuis que la gauche défendait le mouvement policier :

Cela a été un argument plus difficile à faire valoir lorsque la ville est au milieu d’une augmentation de la criminalité. Le taux de criminalité global à New York a augmenté de plus de 20 % depuis l’année dernière. Et les incidents de tir ont augmenté de plus de 70%.

Dans une conversation ultérieure avec Yang, Karl a semblé admettre à quel point il était surpris par les messages de la plupart des démocrates. “Mais l’approche dure contre le crime, pro-business, aucune augmentation d’impôts ressemble un peu au premier maire Bloomberg et peut-être même au maire Rudy Giuliani à l’époque.”

