ABC ‘Un million de petites choses:’ La police ‘cherche juste une raison’ pour prendre des vies noires ⋆ .

Il y a eu un assaut de spectacles ces derniers temps avec des intrigues centrées sur le mouvement Black Lives Matter. Mercredi, c’était au tour d’ABC A Million Little Things de créer la peur et la division avec des phrases comme: «En tant que femme noire, je ne me sens en sécurité nulle part dans mon propre corps» et «Il y a des policiers à la recherche de une raison de vous suicider.

L’épisode «Listen» reprend la semaine dernière lorsque les personnages noirs et mariés Rome (Romany Malco) et Regina (Christina Moses) organisent un dîner en famille et voient pour la première fois la vidéo de George Floyd. Cette semaine, la plupart des personnages de la série se préparent à participer à une marche BLM en réponse à la vidéo, mais le père de Rome, Walter (Lou Beatty, Jr.), est blasé et demande: «Quelle est la précipitation? Le pays sera toujours brisé, quelle que soit l’heure à laquelle vous vous rendez à la manifestation.

Walter souligne également qu’il “s’est battu pour ce pays au Vietnam, est revenu à un groupe d’enfants qui protestaient, et rien n’est différent.” Je suis d’accord, Walter. La façon dont les soldats ont été maltraités à l’époque aurait dû enseigner à ce pays à quel point il est injuste de manquer de respect à des gens bons et honorables qui risquent leur vie pour servir et protéger. Malheureusement, quelqu’un a manqué le mémo et maintenant des policiers innocents sont harcelés, menacés, abattus et même tués alors qu’ils n’ont rien fait de mal dans la société d’aujourd’hui.

Rome n’assiste pas à la marche pour pouvoir protéger sa santé mentale (il souffre de dépression et était autrefois suicidaire). Il dit à Regina qu’il ne se fait pas confiance en ce moment, et que «le meurtre de (Floyd) me semble être la dernière goutte», tout en ajoutant une menace subtile: «Si un flic donne un coup de sifflet…» Il répand ensuite malheureusement plus de haine et de mensonges anti-flics à Tyrell (Adam Swain), l’adolescent qu’ils encouragent. Après cela, Maggie reçoit une appelante noire sur son podcast de thérapie de 5 minutes qui lui a laissé la peur infondée d’une mort violente aux mains de blancs racistes la consommer:

Rome: Il y a des policiers qui cherchent une raison de vous suicider. Jeune homme, ne leur donnez pas de raison. Votre travail n’est pas d’être un héros aujourd’hui. Votre travail consiste à rentrer à la maison. Tyrell: D’accord. Je ferai attention. Rome: Bien. Maintenant, va changer le monde. Maggie: Eh bien, Tiffany, c’est une période difficile, et se sentir anxieux est naturel, même pour ceux d’entre nous qui ne le sont généralement pas. L’exercice est une façon d’aider à gérer l’anxiété. Tiffany: J’aime vraiment courir. Maggie: Moi aussi. Je suis allé courir ce matin. Tiffany: Ouais. Mais après avoir entendu parler d’Ahmaud Arbery, je ne me sens tout simplement pas en sécurité. Et je ne dors pas bien parce que je continue de penser à Breonna Taylor. Ce qui lui est arrivé s’est passé dans son lit. En tant que femme noire, je ne me sens en sécurité dans mon propre corps… nulle part, surtout en ce moment, et je ne sais pas comment y remédier. Maggie: Je suis vraiment désolée. Euh, avez-vous un thérapeute? Tiffany: J’ai rencontré quelques personnes, mais aucune d’entre elles ne se sentait bien. Nous n’avions tout simplement pas l’impression de vivre les mêmes expériences de vie. Maggie: Je pense que cela vous aiderait d’avoir un thérapeute qui pourrait vous valider et vous soutenir. J’ai en fait un collègue que je pense que vous aimeriez vraiment. Tiffany: Vraiment? Maggie: En plus d’être une thérapeute exceptionnelle… Le Dr Madison est aussi une femme noire, et je pense donc qu’elle pourra peut-être s’identifier plus étroitement à vous. Euh, laissez-moi vous donner son numéro. Son… Claudia: J’ai dû vous interrompre il y a dix secondes.

Le mensonge selon lequel Taylor était une femme noire innocente qui dormait juste dans son lit lorsque des agents racistes l’ont tuée par balle a gravement nui aux relations raciales et à des policiers décents, bons et travailleurs qui n’ont pas d’os raciste. leur corps. Sans parler de l’incitation au genre de peur affichée par cet appelant. La propre mère de Breonna a qualifié BLM de «fraude» qui «n’a jamais rien fait pour nous».

Rome et Walter ont une discussion de cœur à cœur sur la dépression de Rome, qu’il attribue à «ce pays», affirmant que cela lui fait «se sentir comme un invité indésirable dans (sa) propre maison». Walter comprend et dit que les Noirs sont censés «vivre avec le sentiment que la mort respire dans le dos»:

Rome: Et comme je faisais face à ma dépression, Je me rends compte que ce n’est pas seulement quelque chose auquel je suis prédisposé. C’est ce pays. Ce monde et toutes les choses – toutes les choses, tous les jours, me font me sentir comme un invité indésirable dans ma propre maison. Walter: Croyez-moi, je comprends. J’avais 11 ans lorsque votre grand-père m’a montré la photo d’Emmett Till dans le magazine Jet. Il est toujours là. Brûlé dans mon esprit. Je regarde ça depuis bien plus longtemps que toi. Je l’ai vu ici, je l’ai vu au Vietnam, et je suis rentré chez moi et je l’ai revu encore et encore. C’est ce que cela signifie pour nous. Vivre avec le sentiment que la mort respire dans ton dos. Et ils pensent toujours que les affiches peuvent résoudre ce problème.

Rome reçoit un appel disant que Regina a été blessée lors de la marche et il se précipite sur les lieux. Bien sûr, c’est la police qui a causé les blessures:

Je vous le dis, Rome, nous marchions paisiblement. Les flics ont juste commencé à pulvériser tout le monde, alors nous avons commencé à courir. Ce mec plus âgé, il a trébuché, Gina est allée l’aider, et ça flic l’a poussée avec sa matraque. Sa tête heurta le trottoir.

Et à quoi servirait une émission libérale sur le thème du BLM sans culpabilité blanche et sans que les personnages blancs finissent par compter avec leur race? Eddie (David Giuntoli) est marié à Katherine (Grace Park), qui est asiatique, et il s’excuse auprès d’elle de ne pas avoir automatiquement supposé que la race était la raison pour laquelle leur fils était victime d’intimidation comme elle l’a fait dans un épisode précédent, et un autre personnage pousse la fausse affirmation. que les Asiatiques doivent aussi avoir peur pour leur vie maintenant.

Nous découvrons également que Gary (James Roday Rodriguez), qui est à moitié mexicain, s’appelle en fait Javier, mais parce qu’il semble blanc, il a choisi de s’appeler Gary pour mieux s’intégrer aux enfants qui se moquaient de son héritage mexicain. . Il est reconnaissant que son père ait compris pourquoi il a changé de nom. «Mon père voulait juste donner à son fils à moitié mexicain la meilleure chance de réussir dans un monde assez blanc», dit-il. La petite amie de Gary s’assure qu’il se sent plus coupable en lui faisant remarquer: «Tu as le choix» de passer pour du blanc, contrairement à des gens comme son bon ami Rome.

Bien sûr, la leçon générale est la même quel que soit le spectacle: les Blancs et les policiers = mauvais. Tout le monde = bons / victimes des Blancs. Ce contre quoi nous devrions vraiment marcher, c’est ce genre de peur, de division haineuse et de mensonge flagrant si nous voulons tous avoir le moindre espoir de vivre ensemble en paix et en harmonie.

