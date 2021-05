ABC vient d’annuler 5 émissions, dont celle de Katey Sagal

C’est à nouveau cette période de l’année pour les fans de télévision, au cours de laquelle ils attendent des nouvelles concernant l’avenir de leurs émissions préférées. La saison télévisée actuelle touche à sa fin, ce qui signifie que les réseaux finalisent leurs plans pour la saison à venir. La saison télévisée 2021-2022 prend déjà forme et, par conséquent, il y a déjà eu plus de quelques victimes notables. ABC, en particulier, a dû prendre des décisions difficiles, et il est maintenant confirmé que le réseau de l’alphabet a donné la hache à cinq émissions, dont celle de Katey Sagal.