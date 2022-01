ABC vient-il de taquiner une série majeure de retour en 2022?

En 2022, les fans de Desperate Housewives marqueront le 10e anniversaire de la finale de l’émission. ABC n’a pas de plans concrets pour une reprise, mais le réseau maintient la page Twitter de l’émission active en publiant régulièrement des messages de vacances. Pourtant, le tweet du réseau sur l’attente « désespérément » du début de 2022 a conduit les fans à spéculer sur le retour de l’émission.

Desperate Housewives a raconté les histoires de quatre femmes qui vivent sur Wisteria Lane dans la ville fictive de Fairview sur huit saisons entre octobre 2004 et mai 2012. Teri Hatcher a joué le rôle de Susan Mayer, tandis que Felicity Huffman a joué Lynette Scavo. Marcia Cross a joué Bree Van de Kamp et Eva Langoria a joué Gabrielle Solis. Nicolette Sheridan, Vanessa Williams, Brenda Strong, James Denton et Ricardo Antonio Chavira ont également joué dans la série.

L’émission, créée par Marc Cherry, a été un succès instantané pour ABC et est devenue un aimant aux Emmys au cours de sa première diffusion. Il a remporté six de ses sept Emmy Awards pour sa seule première saison. Desperate Housewives continue d’attirer de nouveaux fans, car l’intégralité de sa diffusion reste disponible en streaming sur Hulu. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que les fans implorent un renouveau. Voici un aperçu des réponses au tweet du nouvel an d’ABC que certains fans pensaient être un indice de nouvelles histoires de Wisteria Lane.

« En attendant désespérément 2022 »

attendant désespérément son retourpic.twitter.com/KrgiyKjmx4 – hannah (@rainmustfalI) 1er janvier 2022

Au fil des ans, on a demandé à plusieurs reprises aux membres de la distribution s’ils souhaitaient jouer à nouveau leurs personnages. Longoria a récemment déclaré au Radio Times qu’elle sauterait sur l’occasion de jouer à nouveau Gaby. « Je veux dire, nous avons terminé la série avec [Gaby] partir pour démarrer sa propre entreprise. J’aimerais donc reprendre et voir comment elle a développé cette entreprise », a déclaré Longoria en octobre 2021. « Est-ce, vous savez, Kris Jenner ? Tout simplement fabuleux et voler partout dans le monde et gérer toutes ces entreprises. »

précédentsuivant

« Marc Cherry doit remettre cette émission à la télévision »

Marc Cherry doit récupérer cette émission à la télévision, en streaming ou n’importe où. Devious Maids aussi ! pic.twitter.com/ScRh1w7QlJ – Frank Costa (@feistyfrank) 31 décembre 2021

En janvier 2021, Cross a confirmé qu’il n’y avait pas de reprise en cours. Après qu’un fan ait tweeté à propos d’une rumeur de reprise, elle a répondu en plaisantant: « Des nouvelles pour moi !! » Cross, Hatcher et Huffman se sont tous affrontés pour le prix Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique en 2005, Huffman l’emportant.

précédentsuivant

« Cela ressemblait à une annonce pendant une seconde »

Cela ressemblait à une annonce pendant une seconde alors j’ai failli avoir une crise cardiaque 😅 – Amy Homberg (@AmyHomberg) 31 décembre 2021

Contrairement à de nombreuses autres émissions d’une heure produites aujourd’hui, Desperate Housewives a terminé avec 180 épisodes en seulement huit saisons, car elle a été diffusée sur un réseau de diffusion. C’est l’une des raisons pour lesquelles Cherry ne pense pas qu’un réveil soit nécessaire. « J’ai fait 180 épisodes de Desperate Housewives, contrairement à Sex and the City, qui était sur le câble et n’en a pas fait autant. J’ai l’impression d’avoir fait ça, et d’une manière étrange, j’ai trouvé une nouvelle façon de faire parce que tant de thèmes que j’ai à traiter sont dans cette émission », a-t-il déclaré en août 2019.

précédentsuivant

« Redémarrez avec tous s’il vous plaît »

REDÉMARRER AVEC TOUS S’IL VOUS PLAÎT. Allons-y. – Neemz – L’affiche du film Guy & Jurassic Your World (@movieposterguy) 31 décembre 2021

En avril 2020, la plupart des acteurs principaux se sont réunis pour une réunion virtuelle afin de soutenir The Actors Fund. Huffman, qui a purgé 11 jours de prison pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université de 2019, n’y a pas assisté. Cependant, ses co-stars ont loué sa performance dans la série. « Nous étions une vraie comédie dramatique. Nous étions toujours une blague, et puis cette gravité vous prendrait par surprise et c’est ce que j’ai adoré dans la série, nous devons faire deux choses », a déclaré Longoria. « Mais quand Felicity a eu cette histoire, elle y a mordu à pleines dents – elle avait tellement de questions… C’est l’acteur. »

précédentsuivant

« Nous adorerions voir les filles faire leur retour »

Nous aimerions voir les filles faire un retour absolument pic.twitter.com/CCMLwNkeYM – J. (@jspears007) 31 décembre 2021

Jesse Metcalfe, qui a joué le rôle du jardinier John Rowland dans la première saison et a ensuite fait des apparitions en tant qu’invité, a récemment parlé des pressions qu’il ressentait en tant que symbole sexuel dans la série. Le rôle de Metcalfe l’obligeait à jouer dans de nombreuses scènes sans sa chemise, il a donc estimé qu’il devait être dans cette forme tout le temps.

« Vous devez rester dans la meilleure forme possible, puis entre les projets, tout le monde s’attend à ce que vous restiez dans cette forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce n’est pas réaliste », a déclaré Metcalfe à iD Magazine en décembre. « C’est pourquoi les paparazzi attrapent les acteurs entre des projets qui ont l’air « hors de forme » – ils prennent du temps libre et cela inclut la salle de gym. . »

précédentsuivant

« Si nous pouvons avoir » Et juste comme ça « , nous pouvons avoir un redémarrage »

Si nous pouvons avoir #AndJustLikeThat, nous pouvons redémarrer nos femmes au foyer préférées. pic.twitter.com/OWcfNc9rBr — Gaz Dutlow (@gazdutlow) 1er janvier 2022

Metcalfe, qui a récemment participé à Dancing With the Stars, a déclaré que le rôle l’avait laissé transpercé. Il est maintenant fier de sa décision de quitter définitivement la série en 2009. « J’ai fait beaucoup d’introspection et beaucoup de thérapie. J’en suis sorti plus fort et meilleur après avoir traversé ce que j’ai vécu. dans ma carrière », a-t-il déclaré à iD Magazine. « Je ne reviendrais pas en arrière et ne changerais rien. La douleur que vous ressentez est neuf fois sur 10 une leçon que vous devez apprendre. Cette douleur ne disparaît pas tant que vous ne l’avez pas apprise. »

précédent