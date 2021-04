Abdelhak Nouri fête ses 24 ans aujourd’hui et occupera toujours une place spéciale dans le cœur de ses anciens coéquipiers de l’Ajax.

Nouri s’est effondré et a subi une attaque d’arythmie cardiaque lors d’un match de pré-saison de l’Ajax en 2017.

Donny van de Beek porte le maillot n ° 34 à Man United

Nouri a été réanimé sur le terrain et transporté par avion à l’hôpital.

Cependant, il a été laissé avec des lésions cérébrales et dans un état végétatif, et ne s’est réveillé du coma que plus tôt cette année – deux ans et neuf mois après l’incident tragique.

Connu sous le nom d’Appie, Nouri est né à Amsterdam et est venu par l’académie de l’Ajax pour finalement faire ses débuts dans leur première équipe.

Il avait joué neuf fois pour l’Ajax avant l’incident.

De nombreux hommages ont été rendus à Nouri depuis le tragique incident

Nouri s’est effondré lors d’un match amical de pré-saison contre le Werder Brême en 2017

Un certain nombre de ses anciens coéquipiers ont choisi de porter le maillot numéro 34 en l’honneur de Nouri.

Le défenseur de Man City, Philippe Sandler, a également demandé le numéro lorsqu’il a rejoint le club en 2018.

Van de Beek a terminé son déménagement de 40 millions de livres sterling à Manchester United l’année dernière et a annoncé qu’il porterait le numéro 34 en hommage à Nouri.

Le joueur de 23 ans a gravi les échelons à Ajax et a continué à s’établir dans l’équipe nationale des Pays-Bas.

Van de Beek a eu du mal pendant des minutes depuis son déménagement à Manchester United

Van De Beek a joué un rôle important dans les demi-finales de la Ligue des champions du club néerlandais et a signé un contrat de cinq ans à Old Trafford avec l’option d’une saison supplémentaire.

Nouri aurait pleuré «des larmes de joie» quand on lui a dit le geste de Van De Beek.

Et son père, Mohammed, a révélé comment il avait réagi lorsque Van de Beek les avait appelés pour leur dire quel numéro de chemise il avait choisi.

Il a dit à NOS: «Donny m’a appelé. Il m’a demandé si j’étais d’accord pour qu’il joue avec le numéro 34.

«Et j’ai dit qu’il devrait. Je ne peux qu’en être fier, c’est un beau geste, très spécial pour nous.

Il a ajouté: «Les yeux d’Appie étaient soudainement très nets.

«Il avait des larmes de joie sur ses joues et était clairement ému quand il a entendu la voix de Donny. Donny est comme un fils pour nous.

«Tout le monde chez nous était très ému, heureux du merveilleux transfert de Donny.

«C’était une journée spéciale.»