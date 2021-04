Abdication de la reine Elizabeth: Monarch ne devrait pas démissionner après la mort de Philip | Royal | Nouvelles

Samedi, le monarque britannique a mis le prince Philip au repos lors d’une émouvante cérémonie à la chapelle St George de Windsor. Le couple royal était marié depuis 73 ans, pendant lesquels le duc d’Édimbourg soutenait loyalement sa femme dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le souverain britannique a décrit son mari comme une source de «force constante».

Depuis son décès, les spéculations sont nombreuses selon lesquelles la reine, qui aura 95 ans la semaine prochaine, pourrait envisager de démissionner de son poste de monarque.

Alison Weir a déclaré à Express.co.uk que la reine devrait rester sur le trône pour la durée de sa vie naturelle.

Dans une interview en février, l’auteur royal a déclaré: «Je suis monarchiste dans la mesure où je pense que la monarchie est pour la vie.

«Je pense qu’elle devrait (continuer) bien que je pense clairement que Charles prend un certain devoir pour elle – elle ne fait pas les tournées à l’étranger maintenant.

«Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas. C’est la nature de la monarchie.

“Vous êtes investi lors de votre couronnement et sanctifié pour régner pendant votre vie naturelle.”

Un nouveau sondage réalisé par Find Out Now montre que les jeunes Britanniques et les femmes sont extrêmement favorables à ce que William succède à sa grand-mère sur le trône, le moment venu.

Parmi les 18-24 ans, près de 47% ont choisi William et seulement 25% ont choisi son père, le prince Charles.

L’historien royal a expliqué: «Constitutionnellement, il n’y a aucune disposition pour cela, alors pourquoi y en aurait-il.

«Lorsque les rois ont abdiqué dans le passé, ils l’ont généralement fait sous la contrainte il y a plusieurs siècles ou ils l’ont fait par amour comme Édouard VIII.

«Alors pourquoi Charles voudrait-il abdiquer alors qu’il a été formé à la royauté et qu’il fera probablement un excellent roi.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il est apte à être roi. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas être roi.”