Abdul Abdulmalik se bat pour décrocher un contrat avec Southampton

Alors voilà. Descendez, police de la grammaire. Matt Amodio est tout à fait dans son droit de répondre avec le mot interrogatif qu’il souhaite, ou d’utiliser une contraction, tant que sa réponse est sous la forme d’une question (bien que personnellement, je n’accepterais pas « The Who ? » comme un bonne question/réponse, mais personne ne me l’a […] More