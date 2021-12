Abdul Elahi : le maître-chanteur « sadique » a ciblé 2 000 femmes

Abdul Elahi a été emprisonné aux côtés de la coaccusée Kirsty Nicholls (Photo: PA)

Un maître-chanteur en ligne « sadique » qui a ciblé des milliers de victimes et les a forcées à commettre des délits sexuels dépravés a été condamné à 32 ans de prison.

Les crimes d’Abdul Elahi ont été décrits par la National Crime Agency (NCA) comme « parmi les plus écoeurants » sur lesquels elle ait jamais enquêté.

Le jeune homme de 26 ans, originaire de Birmingham, s’est fait passer pour un riche agent de change ou un médecin sur des sites Web de « sugar papa », offrant généralement de grosses sommes d’argent aux femmes et aux filles vulnérables pour des images intimes qu’il a ensuite utilisées pour les contraindre à filmer de plus en plus dégradantes. actes sexuels.

La Cour de la Couronne de Birmingham a appris que certains avaient été victimes de chantage pour abuser d’un bébé ou d’un frère par Elahi, qui a ensuite vendu les images à d’autres pédophiles en tant que « coffrets ».

Elahi, qui vivait à la maison avec sa famille et a travaillé pendant une courte période chez McDonald’s, a admis 158 chefs d’accusation concernant 72 plaignants du monde entier.

Au début d’une audience de détermination de la peine de trois jours, il a été décrit comme étant « dans une ligue à part » en termes de l’ampleur de son infraction, « jonglant » souvent avec des dizaines de victimes potentielles à la fois.

Elahi, dont la plus jeune victime n’avait que neuf mois, a également » agi en tant que mentor » auprès d’autres agresseurs en ligne, a déclaré le tribunal.

Dans une série d’infractions, une adolescente a appris que ses parents seraient tués si elle ne se conformait pas à ses ordres.

La juge Sarah Buckingham a déclaré qu’il avait causé une telle détresse en intimidant et en menaçant des femmes et des filles que certaines avaient envisagé de se suicider.

Le juge a déclaré à Elahi: « Vous avez apparemment ricané face à leur désespoir et leur avez suggéré de simplement enregistrer leurs efforts. »

Elle a ajouté: « Votre diffusion d’images indécentes était à grande échelle, ce qui vous a permis de gagner de l’argent.

« Le nombre réel de vos victimes se chiffre probablement en milliers. Vous habitiez une multitude de sites Web « sugar papa » ciblant les femmes financièrement désespérées.

« Dans certains cas, ils n’avaient pas les moyens de manger.

« Vous avez manifestement tiré du plaisir de l’agonie que vous avez causée – avec un mépris total pour la souffrance de vos victimes.

« Il y avait un élément sadique dans votre offense, démontré par le chantage et le ciblage incessant des enfants et des jeunes adultes. »

Environ 550 femmes en Grande-Bretagne auraient été ciblées par Elahi, qui a vendu à un client plus de 1 000 heures de vidéos après avoir stocké 67 000 images indécentes.

Elahi a plaidé coupable à des chefs d’accusation, dont 31 chefs de chantage, de nombreuses infractions d’abus sexuel d’enfants et de fraude.

La coaccusée Kirsty Nicholls, 36 ans, de Northolt, Middlesex, a été emprisonnée pendant six ans et neuf mois pour avoir aidé Elahi à faire des images indécentes.

Nicholls a été emprisonné pendant six ans et neuf mois pour avoir aidé Elahi à faire des images indécentes (Photo: PA)

Nicholls, qui a rencontré Elahi sur un soi-disant site Web Sugar Daddy, a également été arrêté après une longue enquête menée par la National Crime Agency.

Le juge a déclaré à Nicholls : « Vous avez commis ces infractions avec Elahi – votre infraction était entièrement motivée par un gain financier.

« Les infractions sont si graves que seule une peine de détention immédiate peut suivre. »

Après la condamnation, l’Internet Watch Foundation (IWF), basée au Royaume-Uni, a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour trouver et supprimer du matériel en ligne lié à Elahi.

Susie Hargreaves, directrice générale de l’IWF, a déclaré: «Des crimes épouvantables comme celui-ci deviennent de plus en plus répandus alors que les agresseurs prédateurs et cyniques trouvent de nouveaux moyens d’atteindre et de manipuler les victimes.

« Elahi est maintenant obligé de payer pour ce qu’il a fait, mais ses victimes vivent toujours avec une peine qui leur est propre. »

Sarah Ingram, procureur spécialiste de la Division de la justice internationale et du crime organisé du CPS, a déclaré: «L’étendue des infractions dépravées et écoeurantes commises par Elahi est vraiment choquante.

«Il a manipulé des femmes et des enfants vulnérables pour son gain personnel, et ses actions ont conduit les autres à faire de même.

« Il a ruiné la vie de ses victimes, et il est juste qu’il ait été condamné aujourd’hui avec toute la rigueur de la loi pour ses crimes. »

« Savoir que son ignoble règne de terreur est terminé me soulage »

L’une des victimes d’Elahi – qui était une écolière au moment des infractions – a déclaré qu’elle avait tenté de prendre une overdose de paracétamol après avoir appris qu’il avait téléchargé ses images sur Twitter.

C’est 12 mois après qu’elle lui ait envoyé des images qu’elle a reçu un matin des messages sur son téléphone montrant ses images en ligne.

Elle a déclaré: «Je pense encore souvent à ces incidents, ce qui me rend triste.

«Je dirais que pendant deux ans, cette personne a ruiné ma vie, j’avais le cœur brisé. Je me souviens de mes 16 ans, j’ai passé la nuit à pleurer, j’étais gravement déprimé.

«Je devais essentiellement ramasser les morceaux de ma vie et les recoller. J’essaie d’avancer mais je trouve ça très dur, je sens que ce sera avec moi pour le reste de ma vie.’

Une autre victime adolescente a déclaré: » Savoir que ce polype cancéreux d’un être humain a été attrapé me procure un grand soulagement. Savoir que son ignoble règne de terreur est terminé me soulage.

«Je suis cependant secoué jusqu’à mon âme et complètement horrifié d’avoir fait partie de cela. J’ai un sentiment de terreur quand j’y pense que je ne peux même pas décrire et cela ne me quittera jamais.

Une autre victime a déclaré qu’elle avait envisagé de se suicider et qu’elle prenait maintenant des médicaments contre l’anxiété et la dépression et qu’elle craignait constamment que des vidéos d’elle ne soient à nouveau diffusées en ligne.

Elle a déclaré: «Je souhaite que cela ne me soit jamais arrivé. J’espère que je pourrai mettre ça derrière moi et vivre le reste de ma vie.

Tony Cook, responsable des opérations de la CSA à la NCA, a ajouté : « Les enquêteurs de la NCA ont été horrifiés par ce qu’Elahi avait fait et stupéfaits par l’ampleur industrielle de son infraction mondiale.

«Les effets sur les victimes dans cette affaire se poursuivront tout au long de leur vie. Je les félicite pour leur bravoure et j’exhorte toute personne victime d’abus en ligne à le signaler. Il y a de l’aide disponible.

« Il y a de très nombreux délinquants comme Elahi qui masquent leur véritable identité avec des personnages convaincants pour exploiter à la fois les enfants et les adultes. Il est essentiel que les parents parlent avec leurs enfants des personnes avec lesquelles ils communiquent en ligne et de ce qu’ils partagent. Ces infractions peuvent arriver à n’importe qui.

« Nous remercions nos partenaires internationaux, en particulier le FBI, pour le soutien qui nous a été apporté dans cette affaire. »

Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

