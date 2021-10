Abdul-Jabbar n’accepte pas l’ambivalence de LeBron sur le vaccin

11/10/2021 à 13:47 CEST

Marc Escola

La célèbre superstar de la NBA Kareem Abdul-Jabbar a fait les gros titres au début de la semaine dernière en partageant ses réflexions sur l’état de la compétition en ce qui concerne Vaccins contre le covid. Le 4 octobre, le meilleur buteur de tous les temps pour la NBA a répondu par un article sur son propre blog aux commentaires de James Lebron concernant la vaccination dans la ligue américaine.

‘Pourquoi LeBron a tort de « honorer » l’hésitation à vacciner‘est le titre du texte dans lequel Abdul-Jabbar se penche sur les préoccupations récentes de Andrew Wiggins, des Guerriers de l’état d’or, qui affirme avoir été contraint de se faire vacciner. Son coéquipier Draymond vert défendu Wiggins déclarant qu’« il y a quelque chose à dire sur les inquiétudes des gens à propos de quelque chose qui est poussé si fort ».

https://t.co/mUn3Yp3C5f – Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 4 octobre 2021

« Pourquoi insistez-vous si fort? Vous devez respecter les sentiments des gens et leurs propres croyances personnelles », ont-ils déclaré Vert, Quel James, déjà vacciné, a répondu qu' »il n’aurait pas pu mieux le dire ». Karim n’était pas du tout d’accord et a dit: « En fait, vous n’auriez pas pu dire pire. je suis un grand fan de James Lebron, en tant que l’un des plus grands basketteurs de tous les temps et en tant qu’humanitaire soucieux de l’injustice sociale. J’ai écrit vos louanges à plusieurs reprises dans le passé et je le ferai certainement à l’avenir. Je l’admire et l’aime. Mais cette fois, LeBron a tout simplement tort, et son erreur pourrait être mortelle, en particulier pour la communauté noire.« .

L’avis d’Abdul-Jabbar

« Le seul support pour la déclaration de Draymond c’est leur conviction que lorsque les gens « poussent fort », il y a quelque chose qui ne va pas dans leur opinion. Il n’y a aucune logique à cette affirmation. Si je fais pression avec force contre le racisme institutionnel, si je fais pression contre la brutalité policière, si je fais pression contre les lois récentes qui rendent difficile le vote des minorités, si je fais pression contre la pédopornographie, si je fais pression pour soutenir MeToo, suis-je je me trompe automatiquement?

« Au contraire, la passion de ceux qui demandent des vaccins pourrait suggérer qu’il y a une certaine urgence à leur avis. Que la situation est grave et que nous devons prendre des mesures immédiates pour protéger les gens. Que des milliers de personnes meurent chaque jour, la majorité parmi les non vaccinés. Que la communauté noire, où les vaccinations sont élevées, meurt à un taux disproportionnellement plus élevé que les Blancs », a-t-il écrit Abdul-Jabbar avec force.

L’article se terminait par cette allégorie : « Je pense à la situation comme à ces anciennes brigades de pompiers où les gens faisaient la queue pour passer des seaux d’eau pour empêcher la maison de leur voisin de brûler jusqu’au sol. Peut-être que certaines personnes avaient peur de se joindre à la ligne. . Mais lorsque les dirigeants de la ville se sont joints, il a encouragé les autres à faire leur devoir. Les célébrités et les athlètes d’aujourd’hui sont comme les dirigeants de la ville. Ou vous vous joignez à la file pour sauver votre maison. eux quoi que ce soit. «