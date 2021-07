Abdulla Shahid des Maldives en tant que président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies : qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde ?

L’Inde devrait fournir un soutien clé à Abdulla Shahid pour assurer sa « Présidence de l’espoir ». (Image : @abdulla_shahid)

Par le Dr Gulbin Sultana

Le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, a remporté la présidence de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) le 7 juin 2021. C’est pour la première fois dans l’histoire des Nations Unies (ONU), les Maldives occuperont le poste de Président de l’UNGA. La victoire d’Abdulla Shahid à l’élection présidentielle de l’UNGA est une “fier réalisation” et “un pas en avant pour élever la stature du pays sur la scène mondiale”, selon le président maldivien Ibrahim Solih.

Contribution des Maldives au multilatéralisme

Les Maldives croient fermement au multilatéralisme et à la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. Un petit pays dispose d’options limitées pour répondre efficacement par lui-même aux défis multiformes. Néanmoins, la coopération internationale peut faire beaucoup pour relever les défis mondiaux si chaque membre de la communauté internationale, quelle que soit sa taille, assume ses responsabilités et s’associe pour contribuer à la paix, au développement et à la prospérité dans le monde.

La décision des Maldives d’adhérer à l’ONU en 1965, immédiatement après son indépendance, a déclenché un débat sur la manière dont un « micro-État » pourrait éventuellement contribuer à l’organisation. Au fil des ans, les Maldives ont dissipé tous les doutes en élevant la voix sur les sujets de préoccupation et en jouant un rôle de premier plan au sein de l’ONU ainsi que dans les autres organisations multilatérales, y compris le Commonwealth.

En 1989 même, lorsque les pays développés étaient ambivalents sur la question du changement climatique, les Maldives ont accueilli la « Conférence des petits États sur l’élévation du niveau de la mer » pour attirer l’attention du monde sur le danger auquel les petits États seraient confrontés en raison du réchauffement climatique. Depuis lors, les Maldives sont un membre actif de l’Alliance des petits États insulaires. Il a également contribué au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) en menant l’initiative de créer un expert indépendant sur les droits de l’homme et l’environnement, ainsi que le Fonds d’affectation spéciale au Conseil pour soutenir la participation des pays les moins avancés et des petites îles. États en développement aux travaux du Conseil en mars 2012.

Perte de foi de la communauté internationale

Le gouvernement maldivien pendant la présidence d’Abdulla Yameen (2013-18), a été extrêmement critique envers les organisations multilatérales telles que le Commonwealth et l’UNHRC pour avoir critiqué ses politiques et ses systèmes juridiques. Les Maldives se sont retirées du Commonwealth en 2016, l’accusant d’ingérence dans les affaires intérieures et de traitement « injuste et injuste ». L’administration Yameen a perdu la confiance de la communauté internationale en ignorant son appel répétitif au respect de la démocratie et des droits de l’homme. Le rejet de la communauté internationale et l’échec du président Yameen à rétablir la stabilité politique dans le pays ont probablement été la raison pour laquelle les Maldives ont perdu leur candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU de la région Asie-Pacifique à l’Indonésie en 2018.

Les Maldives retrouvent leur stature mondiale

Après l’arrivée au pouvoir du président Ibrahim Solih en novembre 2018, la priorité de la politique étrangère des Maldives a été de rétablir les relations avec l’Inde, les États-Unis et d’autres puissances occidentales qui ont considérablement diminué pendant la période de Yameen et ont retrouvé la confiance de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouvernement Solih a montré sa volonté de travailler avec la communauté internationale pour rétablir la paix, la stabilité, la démocratie et les droits de l’homme dans le pays ainsi que dans la région. Il a rejoint le Commonwealth.

La victoire écrasante d’Abdulla Shahid aux élections du 7 juin témoigne de la confiance accrue de la communauté internationale dans l’archipel de l’océan Indien. Shahid a remporté l’élection avec 143 voix, sur un total de 191 suffrages exprimés. Abdulla Shahid a de solides références pour occuper le poste de président de l’Assemblée générale (PGA), tout comme son adversaire Zalmai Rassoul, représentant permanent de l’Afghanistan auprès de l’ONU. Cependant, la majorité des membres de l’UNGA ont préféré un candidat maldivien à un candidat d’un pays politiquement instable. De plus, l’Afghanistan a annoncé sa candidature bien plus tard. Au moment où l’Afghanistan a annoncé sa candidature à la mi-janvier 2021, plusieurs pays, dont l’Inde, ont officiellement annoncé leur soutien aux Maldives.

Le soutien de l’Inde à la candidature de Shahid

L’Inde a été le premier pays à étendre son soutien après que le président Solih a annoncé la candidature d’Abdulla Shahid au PGA pour le tour de l’Asie-Pacifique en décembre 2018. L’Inde a publiquement révélé sa décision de soutenir Shahid lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla aux Maldives. en novembre 2020. A cette époque, Zalmai Rassoul n’est pas entré dans la course. Par conséquent, il n’y avait aucun dilemme moral pour l’Inde de choisir entre deux pays amis. L’Inde a vigoureusement fait campagne pour les Maldives. Les Maldives sont un partenaire clé de la politique de voisinage de l’Inde. La campagne de l’Inde pour les Maldives reflète l’importance que l’Inde accorde à l’île de l’océan Indien. Cela ne signifie cependant pas que l’Inde accorde moins de priorité à l’Afghanistan. Étant donné que l’Inde avait étendu son soutien à la candidature de Shahid bien avant que l’Afghanistan ne décide de participer aux élections de la PGA, l’Inde a décidé d’aller de l’avant avec sa décision de voter pour les Maldives.

Qu’y a-t-il pour l’Inde?

L’AGNU est l’un des six organes principaux des Nations Unies, servant de principal organe délibérant, décisionnel et représentatif de l’ONU. Le président de l’Assemblée générale (PGA) est chargé de présider la session de l’UNGA pour le mandat élu et est également le président pour cette durée. Le Président a tout pouvoir pour décider d’un sujet de discussion et publier une déclaration sur les questions d’importance. Depuis, PGA représente l’ensemble des membres lors de conférences, d’autres réunions internationales et régionales, et peut co-organiser des événements avec les États membres et d’autres partenaires, les points de vue de la personne exerçant la présidence de la question de l’AGNU.

Habituellement, on s’attend à ce que le PGA ait une position neutre sur la question mondiale, quelle que soit la position de son pays. Cependant, l’Inde a été totalement déçue par le PGA sortant de la Turquie, Volkan Bozkir, qui a agi davantage en tant que représentant de la Turquie qu’en tant que PGA en faisant des remarques selon lesquelles le Pakistan a le « devoir » de soulever plus fortement la question du Cachemire à l’ONU. Bozkir a également approuvé les tentatives d’Islamabad de lier la question du Cachemire au problème de la Palestine. L’Inde a exprimé sa ferme opposition aux références injustifiées faites à l’égard du territoire de l’Union indienne du Jammu-et-Cachemire par la PGA et a déclaré qu’en faisant ces remarques trompeuses, Bozkir n’avait pas rendu service au poste qu’il occupe.

Il y a un espoir que la présidence d’Abdulla Shahid à l’AGNU pour l’année à venir ne créera pas une situation aussi désagréable pour l’Inde car il y a un alignement de vues entre l’Inde et le gouvernement des Maldives ainsi qu’Abdulla Shahid sur la question du Cachemire, de la Chine, Indo-Pacifique, Quad, Afghanistan et terrorisme.

L’Inde, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, assumera les fonctions de président du conseil en août de cette année et de nouveau pendant un mois pendant la présidence de Shahid lors de la 76e session. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2021-2023, la priorité de l’Inde est de parvenir à une « action concrète et axée sur les résultats au Conseil pour une réponse efficace au terrorisme international ». L’élu de la PGA, Abdulla Shahid, a également exprimé son intention de progresser sur la question en suspens d’une définition complète du terrorisme lors de la 76e session de l’AGNU. Alors que les deux pays coopèrent sur la question du terrorisme au niveau bilatéral, les deux parties espèrent également coopérer à l’ONU. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays disposé à assumer un rôle de leader sur les problèmes mondiaux, l’Inde devrait fournir un soutien clé à Abdulla Shahid pour assurer sa « Présidence de l’espoir ».

« Présidence de l’espoir »

Le 30 avril de cette année, Abdulla Shahid a déclaré son énoncé de vision intitulé « Une présidence d’espoir : au service des personnes, de la planète et de la prospérité » où il a décrit ses priorités pour l’UNGA en 2021-2022. Le ministre Shahid a parlé de cinq « rayons d’espoir » dans son énoncé de vision : se remettre de la COVID19, reconstruire de manière durable, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits de tous et réformer l’ONU. Abdulla Shahid s’est engagé à assurer la « Présidence de l’espoir ». Dans cette entreprise, il a recherché le soutien de tous les membres de l’AGNU.

En tant que PGA élu, Shahid a effectué la première visite officielle en Inde du 22 au 24 juillet 2021. Au cours de la visite, il a informé l’Inde de ses priorités lors de la 76e session de l’UNGA en tant que président et a sollicité la coopération de l’Inde pour réaliser la vision. Le ministre Shahid a noté que le concept de « multilatéralisme réformé » avancé par le Premier ministre (PM) Modi lors de sa déclaration lors du débat général de la 75e session de l’AGNU, a mis en évidence toutes les facettes qu’il a évoquées dans sa « Présidence de l’espoir ». Par conséquent, il a demandé à l’Inde de soutenir sa «présidence de l’espoir», ce à quoi le Premier ministre Modi a volontiers accepté. Abdulla Shahid a nommé le représentant permanent adjoint de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, Nagaraj Naidu, en tant que chef de cabinet désigné du bureau du président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies pour concrétiser sa vision.

Les Maldives soutiennent l’adhésion de l’Inde au CSNU en tant que membre permanent. Les Maldives assumant la présidence de l’AGNU, l’Inde peut désormais espérer un soutien solide à l’ONU, comme Abdulla Shahid l’a déclaré aux médias : « En tant que président de l’Assemblée générale, ce serait mon rôle de rassembler les pays et d’essayer de former un large consensus sur le processus de réforme du Conseil de sécurité.

La communauté internationale, y compris l’Inde, a confié beaucoup d’espoir à l’élu de la PGA, Abdulla Shahid, de fonctionner de manière indépendante et efficace pendant son mandat lors de la prochaine session de l’UNGA. L’inquiétude, cependant, est que la façon dont la politique intérieure maldivienne prend forme, en tant que ministre des Affaires étrangères, il pourrait avoir à se préoccuper des affaires nationales et trouver peu de temps pour travailler efficacement sur sa « présidence de l’espoir ». Espérons que le parti au pouvoir des Maldives et le président Solih ne permettront pas qu’une telle situation se produise.

(L’auteur est analyste de recherche au Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

