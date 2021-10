Abdullah Mason, le prodige des poids légers de 17 ans né à Cleveland, a signé un contrat pro avec Top Rank.

LAS VEGAS (18 octobre 2021) – Abdullah Mason, originaire de Cleveland, est sur le point de prendre d’assaut le monde de la boxe. Le prodige léger, que de nombreux initiés ont qualifié de talent le plus brillant du système amateur américain, ne perd pas de temps. À 17 ans, Mason, qui fait partie de la famille de combattants The Mason Brothers, a signé un contrat professionnel avec Top Rank et deviendra pro lors d’un match en quatre rounds le vendredi 5 novembre sur l’undercard Mikaela Mayer-Maiva Hamadouche dans The Theatre at Virgin Hôtels Las Vegas (EN DIRECT sur ESPN +).

Mason, qui est dirigé par James Prince et co-promu par Antonio Leonard Promotions, a remporté les Jeux olympiques nationaux de la jeunesse en 2017, l’Open régional de l’Est en 2017 et 2018, et l’Open de la jeunesse en 2018 et 2019. En avril, a remporté un National Titre de boxe des jeunes, cimentant son statut comme l’un des joyaux de la couronne des combattants du pays. Il a conclu sa carrière amateur avec environ 65 victoires en 80 combats.

« Abdullah Mason est l’un des jeunes combattants les plus électrisants que j’aie jamais vus, un jeune de 17 ans qui est prêt à être un pro sensationnel », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. «Il a tenu bon dans la lutte contre les meilleurs professionnels du monde, et tous ceux à qui j’ai parlé louent son talent et son éthique de travail. Il faut un type particulier d’enfant pour devenir un si jeune professionnel, et je ne doute pas qu’il sera à la hauteur. »

Mason a déclaré : « Je tiens à remercier Bob Arum, Top Rank, James Prince, Antonio Leonard et ma famille pour cet incroyable honneur. Mon père et moi avons pensé que c’était le bon moment pour passer à l’étape suivante. »

Mason, qui a récemment déménagé à Las Vegas avec sa famille, a affronté des combattants comme Devin Haney, Shakur Stevenson et Darwin Price. Formé par son père, Valiant Mason, il a quatre frères, tous boxeurs : Amir, 24 ans, Adel, 22 ans, Abdurrahman, 19 ans, et Ibrahim, 15 ans.

« Ma famille est une grande équipe. Ils nous gardent sur la bonne voie », a déclaré Abdullah Mason. « Nous sommes toujours au gymnase. Nous nous amusons tous, mais nous nous poussons les uns les autres à la limite.

« Las Vegas est la capitale de la boxe, nous voulions donc venir ici et suivre les traces de tous les champions du monde avant nous. Nous sommes venus ici pour nous entraîner avec les meilleurs combattants du monde. Être dans un environnement comme celui-ci génère des champions. Et avec l’équipe derrière moi, je sais qu’un jour je serai champion du monde ».