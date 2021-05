Abdulrahman Sulayman donne ses meilleurs conseils pour courir pendant le Ramadan

Abdulrahman Sulayman est un passionné de fitness et un entrepreneur avec une forte présence en tant qu’entraîneur de fitness et athlète dans la région.

Il est un entraîneur certifié et est passionné par l’autonomisation et l’éducation du parcours de remise en forme de chaque individu grâce à son

programmes de formation et une alimentation saine.

Ici, l’athlète Under Amour, donne cinq conseils pour l’entraînement et la nutrition pendant le Ramadan.

1. Quel est le meilleur moment de la journée pour courir pendant le Ramadan?

Le meilleur moment de la journée pour courir pendant le Ramadan est idéalement avant l’iftar, s’il s’agit d’une course facile de faible intensité. Cependant, s’il s’agit d’une course de haute intensité, je préfère interrompre mon jeûne avec quelque chose de léger, comme de l’eau, du café ou des dattes, puis je partirai pour une course intense, en me poussant vraiment.

2. Quels conseils sur la nutrition donneriez-vous à quelqu’un qui court pendant le Ramadan?

Le meilleur conseil nutritionnel pendant le Ramadan est de manger des aliments sains et légers pour nourrir votre corps de la bonne manière, après avoir rompu votre jeûne. Afin de maintenir une alimentation équilibrée, j’aime manger au moins trois à quatre repas en petites portions.

3. Les gens devraient-ils rechercher des séances de faible intensité de longue durée ou de haute intensité de courte durée?

Si vous vous entraînez avant l’iftar, il est préférable de vous en tenir à une intensité faible et à une durée plus longue et de vous assurer que vous écoutez les limites de votre corps parce que vous jeûnez. Après Iftar, vous pouvez effectuer n’importe quel type d’entraînement – tout ce que vous êtes à l’aise de faire, aussi longtemps que vous bougez et faites de l’exercice.

4. Quels sont vos meilleurs conseils pour la récupération?

Pendant le mois de Ramadan, le processus de récupération est extrêmement important. Je m’assure de rester extrêmement hydraté après l’Iftar, tout en mangeant

des aliments riches en nutriments et une bonne nuit de sommeil. Mon arme secrète porte la gamme de sports de récupération Under Armour, qui est essentiellement un tissu infusé de minéraux qui absorbe l’énergie que vous dégagez déjà et la reflète dans vos muscles, de sorte que vous vous sentez moins fatigué et récupérez plus rapidement – pendant que vous dormez! Un rêve!

5. Quels sont vos objectifs de mise en forme pendant le Ramadan?

Je me teste toujours pendant le Ramadan et je me fixe de nouveaux objectifs, chaque année pour vraiment me pousser. L’objectif principal est de surpasser mon meilleur, de surmonter tous les obstacles et de me pousser, même si mon esprit ne pense pas que je peux plus faire.

