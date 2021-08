Abdulrashid Sadulaev, ‘The Russian Tank’ est prêt à dominer à nouveau les Jeux Olympiques

in

Dans le monde de la lutte amateur, il y a un nom digne d’inspirer la peur réelle. Abdulrashid Sadulaev, connu sous le nom de « The Russian Tank » est un athlète d’un autre monde qui a dominé toute sa carrière. Maintenant, en compétition dans la division 97 kg, il vise une autre médaille d’or olympique – et ce pourrait être le pari le plus sûr de tous les jeux.

Cela ressemble à une affirmation audacieuse, et je sais que c’est le cas. Sadulaev gagnera la médaille d’or à 97 kilos et il est impossible d’imaginer qu’il ne le fera pas. Pourquoi? Eh bien, son record de carrière se situe actuellement à 135-2. Il n’a pas perdu un match depuis quatre ans. Ce char russe ne casse pas.

Sadulaev a commencé à lutter à l’âge de 13 ans et a remporté un championnat régional presque immédiatement après avoir commencé à concourir. Il est rapidement devenu évident qu’il était un garçon doué et a commencé à s’entraîner au Gamid Gamidov Wrestling Club, un terrain fertile pour les olympiens russes.

Avec cette formation est venu le succès, beaucoup de succès. Sadulaev a remporté un championnat du monde junior en 2012 et est passé à la compétition pour adultes en 2014 – à l’âge de 18 ans. Il a remporté le championnat du monde pour adultes lors de sa première tentative, puis à nouveau en 2015, avant de remporter l’or olympique à Rio en 2016.

Pendant tout ce temps, il dominait les petits événements. Les Championnats d’Europe, les Jeux européens, les ressortissants russes — tous dominés par le Tank. Son seul défaut majeur à son palmarès est survenu lors de la finale du Championnat du monde 2017, lorsque l’Américain Kyle Snyder l’a battu 6-5 pour remporter l’or, offrant à Sadulaev la deuxième défaite de sa carrière. Le Russe n’a pas perdu depuis.

Oui, c’est une fatalité que Sadulaev remportera l’or, en dehors d’une improbabilité sauvage, mais cela vaut la peine de se connecter pour voir le GOAT en action.

Comment regarder Abdulrashid Sadulaev à Tokyo

Match pour la médaille d’or en lutte libre masculine : jeudi 5 août à 22 h 30 HE