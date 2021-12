Abdusattorov, 17 ans, détrône Carlsen en tant que champion du monde de rapide rapide

28/12/2021 à 22h00 CET

.

Nodirbek Abdusattorov, un grand maître ouzbek de 17 ans seulement, détrôné à Varsovie Magnus Carlsen en tant que champion du monde d’échecs rapides en battant le Russe au bris d’égalité Ian Nepomniachtchi, qui a dû se contenter de la médaille d’argent 18 jours après s’être incliné devant le champion norvégien aux Championnats du monde d’échecs classiques à Dubaï.

Une victoire dans le deuxième des deux matchs décisifs de 3 minutes (le premier s’était terminé en tableaux) a décerné le titre et le premier prix à partir de 60 000 $ le jeune joueur de Tachkent, qui aux 13 tours du tournoi a remporté sept victoires, dont celle contre Carlsen, n’en a perdu qu’une (contre l’Ukrainien Anton Korobov) et a égalé les cinq autres, atteignant un score de 9,5 points.

La Coupe du monde rapide, qui s’est jouée au rythme de 15 minutes par équipe avec une augmentation de 10 secondes par coup, a atteint le treizième et dernier tour avec presque tout à décider : Abdusattorov, Nepomniachtchi, Magnus Carlsen et l’Américain Fabiano Caruana ont été à égalité à 9 points.

Les quatre avaient une chance de remporter la couronne, et il était donc surprenant que Nepo et Caruana signent un match nul en seulement six coups, ce qui pourrait suffire pour le Russe (comme c’est arrivé, en effet), mais pour l’Américain, avec un pire bris d’égalité que les trois autres, équivalait à abandonner le titre.

Bien que quatre joueurs aient terminé avec les mêmes 9,5 points, le bris d’égalité n’était réservé qu’aux deux avec de meilleures statistiques, une norme ´ que Carlsen a qualifiée de « complètement stupide » à la fin de leur participation. Le titre devait être élucidé en deux parties de 3 minutes par équipe avec une augmentation de 2 secondes par coup, et si nécessaire dans un Armageddon (5 minutes pour les Blancs et 4 pour les Noirs, mais pour eux c’est suffisant pour tirer).

Nepo, qui a commencé avec les Blancs lors du premier match, est resté fidèle à son ouverture espagnole ouverte. Ni l’un ni l’autre n’ont commis de graves erreurs et le duel s’est soldé par un match nul. L’Ouzbek, qui n’a pas reculé devant le vice-champion mondial, a pris l’initiative dans le second et a choisi une ouverture anglaise avec 1.c4. L’adolescent a soumis le Russe à une forte pression et, bien que dans la précipitation il ait raté un partenaire deux fois sur deux, il a fini par démonter Nepo, qui en 18 jours perd sa seconde chance de titre mondial.

Ce mercredi, le championnat du monde de Blitz (blitz, matchs de 3 minutes) débute au même endroit, dans lequel, pendant deux jours, Carlsen défendra également le titre.