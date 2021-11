Abel Ferreira quittera-t-il Palmeiras ?

28/11/2021 à 02:57 CET

Abel Ferreira est entré dans l’histoire ce samedi avec Palmeiras dans le football sud-américain, en devenant le premier entraîneur étranger à remporter deux fois la Copa Libertadores, et aussi consécutivement : en janvier, ils ont battu Santos (1-0) en finale du Maracanã, et maintenant (2-1) Flamengo, emmené par Renato Portaluppi, à Montevideo. L’entraîneur portugais de 42 ans a profité de la célébration de son troisième titre au club de São Paulo (il a également remporté la Copa do Brasil 2021) pour s’interroger sur son avenir sur le banc palmerien.

« Je suis psychologiquement à la limite », assuré Ferreira, qui a atterri à Sao Paulo en novembre 2020 et, depuis, enchaîne deux saisons de suite sans interruption. « Nous sommes l’équipe d’entraîneurs que nous avons eu à préparer le plus de match l’année dernière », s’est plaint l’ancien entraîneur du PAOK.

Ferreira Il a assuré que le moment est venu de déterminer quel sera son avenir professionnel. « Je suis calme, en paix avec moi-même, avec le sentiment du devoir accompli », a-t-il exposé. « J’ai déjà dit que la façon dont nous vivons le football au Brésil est très intense, le nombre de matchs qu’il y a n’est pas bon pour la santé … Je vais devoir beaucoup réfléchir à ce que je veux pour moi, pour le présent et pour l’avenir »il ajouta.

Tout au long de cette saison, l’entraîneur portugais a été critiqué pour ses approches défensives inspirées de José Mourinho, son entraîneur de référence. Jusqu’à présent, Palmeiras avait joué cette saison dans toutes les compétitions : dans la Recopa Sudamericana (il a été étonnamment battu par Defensa y Justicia), dans la Supercopa do Brasil (qu’il a perdu contre Flamengo aux tirs au but), dans la Copa do Brasil (étonnamment éliminé par le CRB de Serie B), dans le Championnat Paulista (tombée en finale contre Sao Paulo, puis Dani alves) et au Brasileirao, où il n’a jamais eu l’occasion de se battre pour le titre.

La victoire aux Libertadores change tout et le place parmi les meilleurs techniciens de l’histoire de Palmeiras. La première fonction que le nouveau président aura à remplir, Leïla Pereira, est de nouer la continuité de l’entraîneur portugais, idolâtré par ses tordus. L’arrivée de renforts, qui ne sont pas arrivés cette saison, pourrait finir par être un facteur décisif dans cette négociation.